Horoscop 1 iunie. Începe marea furtună! Situaţii greu de gestionat, drame cumplite. Iar cu BANII... 

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 1 iunie 2017.

Berbec

Ai ramas cu o problema de ordin profesional nerezolvata si ai vrea sa i-o "pasezi" unui coleg. Nu vrei sa fi deranjat zilele urmatoare, asa ca trimiti e-mail-ul si iti inchizi telefonul. S-ar putea sa nu fie cea mai buna idee... vei afla asta cand il vei reporni.

Taur

Ti-e plina ziua! Esti nevoit sa te ocupi de o ruda care ti-a cerut o favoare si inca de dimineata bati orasul in lung si-n lat sa o ajuti. Abia pe seara te poti ocupa putin si de tine.

Gemeni

Ai primit un pont care te poate ajuta foarte mult in cariera. Problema e ca nu esti foarte hotarat daca vrei cu adevarat sa ajungi acolo unde ai putea fi propulsat... Oare te temi de responsabilitati?

Rac

Un membru al famliei intampina niste probleme de sanatate. Tii neaparat sa-i fii alaturi, insa o deplasare programata cu ceva timp in urma te incurca. Poate reusesti sa gasesti o varianta in asa fel incat sa le rezolvi pe toate.

Leu

Iti doresti sa faci o achizitie importanta, insa realizezi ca resursele de care dispui nu sunt destule. Nu te baza pe contributia partenerului de viata, are deja toti banii bine dramuiti. Poate te ajuta o ruda mai instarita.

Fecioara

Ai in preajma o persoana care te enerveaza, insa esti mult prea binedispus pentru a o lua in seama, asa ca o ignori, si bine faci. Te pricepi de minune sa te detasezi total de realitate si sa traiesti in lumea ta perfecta.

Balanta

Ti se ofera ocazia sa intri in legatura cu persoane influente in domeniul tau, insa nu ai niciun chef sa te ocupi de aspecte profesionale zilele astea... Nu refuza intalnirea, aman-o! S-ar putea sa fie o ocazie unica.

Scorpion

Ia in calcul toate variantele posibile atunci cand iei hotarari ce iti pot schimba cursul vietii. Ai grija dupa sfaturile cui te iei si nu juca totul pe o singura carte. Riscul poate fi prea mare.

Sagetator

Ai o zi linistita, si acasa, si la munca. Poate chiar prea linistita! De obicei, asa e inaintea furtunii. Nu-ti strica ziua cu ganduri negative. Relaxeaza-te!

Capricorn

Ai de lucru si ignori semnalele trimise de cei din jur care simt nevoia de mai multa atentie. Daca vrei sa eviti discutiile, mai fa cate o pauza si ofera-le ceea ce isi doresc.

Varsator

Esti foarte entuziasmat in legatura cu ceva ce urmeaza sa se intample in cariera ta. Poate fi vorba despre o marire de salariu sau despre o functie care iti ofera alte perspective.

Pesti

Partenerul de viata are nevoie de sustinerea ta intr-o problema, insa, cu incapatanarea care te caracterizeaza, nu vrei sa te implici deloc. Gandeste-te bine inainte de a face ceva ce ai putea sa regreti, scrie Ziua de Cluj. Schimba-ti atitudinea, nu merita sa arunci tot ce ai!