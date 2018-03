Horoscop 1 aprilie 2018. Surprize multe în Duminica Floriile. Acestea sunt mai fericite zodii

Horoscop 1 aprilie 2018 - Floriile

Horoscop 1 aprilie 2018. Prima zi din aprilie vine cu surprize pentru mai multe zodii. Citeşte ce ţi-au rezervat astrele pentru ziua de Florii, 1 aprilie 2018!

Horoscop 1 aprilie 2018 Berbec

Nimeni nu te va intrece azi in claritatea deciziilor, in limpezimea gandurilor, in buna organizare a mintii, deci foloseste-te de aceasta stare de claritate mentala pentru a face ordine si in viata ta. Vei gasi atat de usor solutii, variante, idei, raspunsuri, cum nu reusesti intotdeauna. Daca erai implicat intr-o problema complicata, azi o vei intelege foarte corect, din cu totul alt unghi de vedere decat anterior, si vei trasa cea mai benefica si dreapta linie directoare spre solutionarea ei. Poti folosi aceasta siguranta in a lua decizii pentru a clarifica situatii fata de care aveai rezerve inainte, de care te temeai pana mai ieri, dar azi stii exact ce trebuie facut pentru a merge mai departe. Intuitia te indruma precis!

Horoscop 1 aprilie 2018 Taur

Bazeaza-te in totalitate pe feelingul tau, pe intuitie, pe ceea ce simti in adancul sufletului, pentru ca nu te inseala! Tu ai un talent cu totul aparte de a vedea lucrurile si dincolo de aparente, ca atare vei simti de la o posta daca un om e bun sau e rau, daca o actiune are sau nu sanse de izbanda, daca sensul in care mergi duce undeva. Lasa-te complet pe seama acestor simtaminte cu totul aparte, pentru ca ele iti vor transmite exact ce trebuie sa faci. Nu cere pareri sau sfaturi de la altii: tu esti propriul consilier perfect!

Horoscop 1 aprilie 2018 Gemeni

Iubirea nu cere doar declaratii pompoase si aprinse, ci poti demonstra celui drag ce simti pentru el si prin fapte concrete. Vei sti sa-i arati ce simti pentru el, nu doar sa-i declari cu surle si trambite, ca atare partenerul ar trebui sa aprecieze mai mult la tine gesturile mature, intelepte, rabdarea si toleranta cu care tratezi relatia, si nu neaparat vorbele dulci sau cadourile scumpe. Daca doar asta asteapta de la tine, inseamna ca nu va aprecia niciodata modul matur si lucid cu care ii arati ca vrei sa cladesti ceva de perspectiva.

Horoscop 1 aprilie 2018 Rac

Lupta cu insecuritatea asta care te insoteste la tot pasul, pentru ca nu e genul tau! Tu esti o fire optimista, entuziasta, care e pregatita de orice provocare cu zambetul pe buze, iar acum pasesti de parca te-ai afla pe gheata subtire. Nu ai motive de ingrijorare sau de stres, totul evolueaza intr-o directie pozitiva, dar ti-ai cam pierdut increderea in ceea ce te asteapta la final sau chiar si propriile tale forte. Adu-ti aminte cu mandrie de cate ori ai mai trecut prin situatii similare si cat de bine le-ai depasit, si la fel poti si astazi. Da, e normal sa ai si emotii inaintea unui astfel de hop, dar nu transforma emotia in frica de a actiona. Grijile tale sunt neintemeiate!

Horoscop 1 aprilie 2018 Leu

Faci unele comparatii nepotrivite, caci, in loc sa vezi ce ai TU in plus fata de altii, ai tendinta de a-ti vedea doar punctele lipsa. Nu e abordarea cea mai buna in cazul de fata, pentru ca daca incepi sa faci o lista cu ce-ti lipseste, o sa pierzi din vedere comorile imense cu care esti inzestrat. Lasa deoparte astfel de comparatii: ca acela e mai bogat, sau mai fericit, sau mai sanatos, sau mai frumos… Nu ai de ce sa te uiti in curtea vecina, cand ai si tu cu ce te mandri in propria ta curte. Fiecare, in fond, e cu norocul sau pe aceasta lume, cu ceea ce stie mai bine, deci bucura-te ca esti perfect asa cum esti!

Horoscop 1 aprilie 2018 Fecioara

Nu reusesti sa te faci inteles foarte bine, pentru ca ai tendinta de a lua lucrurile mai mult in gluma, iar unii nu agreeaza prea tare umorul tau. Fa un efort sa lasi la o parte atitudinea asta jucausa care nu lasa o impresie tocmai buna asupra ta, dandu-le altora senzatia ca te joci tot timpul, ca esti superficial, ca nu iei nimic in serios sau ca vorbesti in dodii. Concentreaza-te mai bine, lasa gluma la o parte, pentru ca nu e recomandabila chiar in orice situatie. Chiar daca o faci intr-o forma amuzanta, vorbeste despre ceea ce faci cu argumente solide, ca sa te inteleaga lumea corect.

Horoscop 1 aprilie 2018 Balanta

Nu merita sa-ti incarci sufletul cu atatea dileme si incertitudini! Ai in preajma ta atat de multe persoane dornice sa-ti impartaseasca din experienta lor, incat ajunge sa pui o intrebare si se vor ivi si solutiile. Nu te incapatana sa-ti rezolvi singur problemele, zicand ca nu e treaba nimanui sa se ocupe de ele. Te inseli: e treaba multora, in sensul ca solutiile la ceea ce te framanta pe tine sunt acum in mintea sau mainile altora. Cere ajutor, cere ghidare, si grijile tale vor disparea ca prin farmec, descoperind cat de utili sunt oamenii, daca apelezi la ei cu deschidere si incredere. Unii abia asteapta sa-ti ofere pe tava solutiile!

Horoscop 1 aprilie 2018 Scorpion

Daca nu pui mana chiar acum pe sansa care ti se ofera, vei regreta mai apoi ca ti-ai taiat singur elanul care te-a cuprins initial. E o chestiune de noroc, maine nu va mai trece pe aici. Poate ti-e frica sa incerci, sa risti, sa profiti de ocazie, dar daca iti reprimi dorinta, nu vei mai avea parte de aceleasi auspicii norocoase altadata. Trebuie sa fii pe faza, spontan in reactii si raspunsuri, sa nu ceri timp de gandire si nici sa cauti scuze din comoditate, deoarece e un moment unic ce trebuie folosit pe loc. Te vei felicita singur ca ai fost atat de iute cand ai spus da, ca atare ia taurul de coarne si profita de rarisima - sau chiar unica - ocazie care se iveste.

Horoscop 1 aprilie 2018 Sagetator

Nu te crampona de fleacuri, pentru ca in situatia de acum nu merita sa acorzi atata atentie detaliilor. Fii mai superficial, mai lejer in aprecieri, si ignora acele maruntisuri care, daca te opresti la ele prea serios, te-ar putea opri din elan. Spune de fiecare data cand dai piept cu un hop ca va trece, ca nu-i nimic, ca e o bagatela, si aceasta atitudine pozitiva se va dovedi a fi salvatoare. Cu cat stai si analizezi orice detaliu, cu atat consumi din resursele tale de timp, de energie, de optimism. Esti pe drumul cel bun spre reusita finala, dar nu-ti pune singur piedici de la orice nimic. Spune sigur pe tine: merge excelent!

Horoscop 1 aprilie 2018 Capricorn

Ocupa-te mai mult de sanatatea ta, pentru ca este un moment bun sa gasesti cel mai potrivit leac pentru una din problemele care te framanta. Ca descoperi, prin vreo revista, o reteta demna de urmat, sau primesti de la un specialist un sfat autorizat care iti poate ameliora starea de sanatate, urmeaza-le, pentru ca nu intamplator ai dat de ele. E semnul ca erau pentru tine, pregatite demult, dar abia azi trebuie sa ajungi tu la ele. Pune-le in aplicare cu incredere deplina, nu te lasa dupa primele hopuri, deoarece efectele acestui tratament, de orice natura ar fi el, vor fi dintre cele mai puternice si benefice tie: cresc nivelul de energie si capacitatea ta de auto-vindecare.

Horoscop 1 aprilie 2018 Varsator

Priveste situatia in care te afli cu maxima luciditate, nu te mai amagi singur si nici nu lasa iluzia sa te conduca. In acest moment ti se cere sa accepti realitatea asa cum e, pentru ca va fi mult mai bine pentru viitorul actiunilor incepute. Nu visa aiurea, nu construi castele de nisip, ci asculta-ti cu sinceritate si in profunzime constiinta. De acolo vin cele mai intelepte povete, cele mai benefice sfaturi, pentru ca ai mai trecut si altadata prin astfel de momente si te-ai descurcat de minune. Nu trai in visare, desi nu esti tu genul, ci lasa mintea ta limpede si precisa sa ia cele mai bune decizii, apoi accepta-le ca atare!

Horoscop 1 aprilie 2018 Pesti

Esti obosit si, pentru ca iti lipseste energia, ai tendinta de a la vedea pe toate ca pe niste poveri imposibil de dus in spate. Nu lua decizii cand esti intr-o astfel de stare, pentru ca ar gravita in jurul ideii de abandon sau de esec, or tu esti un luptator prin definitie. Mai bine iei o pauza pana-ti reincarci bateriile si apoi esti pregatit sa faci schimbarile care se cer. Daca le-ai face acum, nu ar iesi la nivelul asteptarilor tale sau ale celor din jur, ca atare amana si tu cumva eventualele confruntari dificile sau importante pentru reputatia ta. Azi esti prea negativist, prea pesimist, si il iei pe nu pot in brate.

