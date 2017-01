Hoandră critică obrăznicia lui Nicuşor Dan cu care o ameninţă cu proces pe Mungiu Pippidi

Realizatorul Octavian Hoandră a comentat într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV despre faptul că Nicuşor Dan ameninţă că o va da în judecată pe Alina Mingiu Pippidi, după ce ar fi susţinut că USR este în relaţie cu SRI.

Hoandră precizează că: dacă am ajuns ca un intelectual, cum este doamna Pippidi, să fie ameninţată înseamnă că am ajuns foarte jos. Pippidi are dreptate prin ceea ce spune, o susţin, este o minte clară. Mereu a atras atenţia asupra pericolelor societăţii româneşti.

Realizatorul TV spune că Nicuşor Dan şi obrăznicia lui este mai mult decât ne aşteptam. Ce partid este acesta? Nişte băieţi deştepti care şi-au luat maşini şi secretare.

Totodată, Hoandră se alătură Alinei Mungiu, care susţine el: a dorit ca şi noi presa, schimbarea imaginii civile. Pentru că le spune adevărul, o dau în judecată? Nu văd mai mulăt nemernicie. Nişte oameni care au diplome vin să dea lecţii despre democraţie. Este ruşinos!

Societatea civilă a fost inexistentă. S-a construit una falsă, întruchipată de USR, însă de tot acest joc, domna Mungiu şi-a dat seama rapid.

Societatea civilă trebuie să ia act de ce spune Mungiu, iar USR se va curăţa singur, mai notează jurnalistul.