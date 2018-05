Octavian Hoandră: Prezentul continuu, calea spre prăpastie

Privesc înainte și de ceva vreme nu mai pot vedea decât toboganul către prăpastie. Și chiar cred că nu mai putem aștepta nimic bun de la cei ce țin de volanul țării: oameni prea simpli, după vorbă, după port, după școli, adunați cu furcă din satele și orașele patriei, din fabrici sau din cuibușorul asigurat de tati și mami, acești nenorociți de tip #liviusivasilica au venit să și trăiască prezentul infam pe spinarea și pe viața unui popor, neobișnuit să se apere de un astfel de agresiune ghiolbănească.

Problema mare este că acest fel de oameni nu sunt capabili, din cauza propriei lor istorii dar și a lipsei propriei morale, să imagineze un viitor. Nici măcar pentru ei, cu atât mai puțin pentru cei pe care îi conduc, nici măcar pentru copiii lor, odrasle îmbuibate și mediocre care cheltuiesc din banii furați de părinții lor de la părinții care plătesc taxe, dar ai căror copii au haine ”second-hand” și nu merg în cluburi.

Astfel, îmi pare clar că România aproape a dispărut în mizerabilul "paradis" al prezentului continuu, pe care ni l-am oferit singuri, votând mereu impostură și poleială. Cu berea în mână sau răcnind manele la petreceri cu caviar, cu sau fără maimuța pe umeri, cu sau fără protocoale, turnători abjecți și lacomi de bani și onoruri, acești "morți vii" pentru care nu există trecut, dar mai ales viitor, românesc, ne sufocă cu duhoare neputinței lor de atâtea și atâtea ori demonstrată... Eșecul economiei, tranzacționarea fabricilor, distrugerea morală a poporului, antireforma statului și a justiției făcută în 10 ani marinărești, devalizarea prin furt grosier a bugetelor de fiecare an, încălcarea flagrantă a drepturilor omului, și alte atâtea ne îndreptățesc pe noi, "boii de contribuabili”, să aflăm ce s-a întâmplat.



Vedem bine unde au dus țara, dar nu știm precis cum au funcționat relațiile dintre acești nemernici. Cum s-au înțeles ei, desupra unui popor, să le meargă bine, să-și împartă puterea, obligându-ne și pe noi să trăim prezentul lor, al devenirii și îmbogățirii lor, prezentul continuu în care se simț atât de bine, doar cu vreun mic accident de parcurs prin justiție, ce le tulbură doar temporar ”belfereala”. Poate dacă am afla cum au funcționat relațiile între domnii Băsescu, Ponta, Dragnea, Oprea, Coldea, Maior etc., și numesc doar personajele de primă mărime, atunci ne-am putea explica mai simplu de ce toate aceste relații toxice au ținut România prizonieră în PREZENTUL LOR. Trădări, mizerii, furturi, afaceri necurate, tranzacționarea avuției naționale și scuipatul pe obrazul oamenilor. Asta am avut, și transpir de nervi când revăd trecutul recent. Probabil că dânșii se iluzionează că n-au să dea seamă. Poate că nu.