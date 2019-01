Hoandră, motivul incredibil pentru care PSD a pus presiune pentru suspendarea Realităţii TV

10 august 2018, un eveniment pe care l-am relatat cu acuratete, minut de minut, asa cum am facut-o de fiecare dată, iar pentru asta Consiliul National al Audiovizualului a sancţionat astăzi postul Realitatea TV.

Pentru că am informat corect, pentru ca v-am prezentat interventia dură a Jandarmeriei Române, pentru că v-am arătat evenimentele asa cum s-au întâmplat. Realitatea TV a fost strict monitorizată, iar pentru modul în care v-am dezvăluit tot ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, azi, CNA a hotărât să ne suspende emisia. Așa că, joi, 17 ianuarie, între orele 19.00 și 19.10 emisia va fi întreruptă. În plus, CNA ameninta din nou că vor fi propuneri pt amendă pt ce am dat azi pe post, pentru ca am comentat decizia de suspendare a emisiei.

Octavian Hoandră, realizator Realitatea TV, consideră că PSD a pus presiune pentru suspendarea postului din cauză că televiziunea noastră n-a cedat în faţa doleanţelor partidului de guvernământ.

"E o zi tristă. CNA-ul e o instituţie politizată. Eu nu mizez pe sprijinul partidelor de opoziţie. N-am mari aşteptări. Marea problemă a PSD-ului e că postul Realitatea TV nu a cedat în faţa presiunilor. Şi-au dresat oamenii de la CNA să facă un prim pas. Cozmin Guşă a spus că acest an va fi un an extrem de dur. Deja putem considera PSD un partid totalitar", a spus Hoandră la Realitatea TV.