Hoandră, despre Partidul Realitatea: "Un cadru pentru intelectuali, să vină să conducă România"

Partidul Realitatea prinde tot mai mult contur. Conform unui sondaj CURS, 17 % dintre români ar vota lista candidaților Partidului Realitatea la alegerile europarlamentare din 2019, dintre care 4% vor vota cu siguranță. Românii nu au ezitat să sugereze faptul că partidul Realitatea ar avea succes garantat dacă nu se aliază cu nicio altă formațiune politică. Aproape 40% dintre respondenți consideră că partidul ar trebui să candideze singur în alegeri.

Octavian Hoandră, fondatorul Partidului Realitatea, a explicat pentru cine şi ce a fost creată această formaţiune politică.

"Aş vrea să spun că stau pe terasă şi fumez un trabuc şi sunt foarte bucuros când văd cu câtă nerăbdare aşteaptă românii sinceritate din partea unor politicieni. Mi-am dat seama că dacă cineva din ţara asta nu-i în stare să formeze un cadru pentru ca cei din politica de astăzi să fie înlocuiţi de specialişti, până atunci nu vom avea o ţară care să poate fi condusă. Când vezi cu câtă nerăbdarea românii îşi doresc să vadă nefripturişti, te apucă bucuria. Partidul Realitatea nu ni-l dorim pentru noi. Ceea ce ne-am propus e să naştem un cadru pentru oamenii intelectuali, care stăpânesc profesii, meserii, oamenii ăştia să vină să conducă România. Deja sunt 4 la sută. 17 la sută ne-ar vota la europarlamentare. Dacă noi vom putea stabili un cadru în care ei să poată vorbi liniştiţi, să-şi ducă ideile la capăt, să nu fie trimişi în toate cotloanele. Toţi intelectualii au fost daţi afară din partide. Nu ne e ruşine ca o ţară care are atâtea valori...? Să vină pe cadrul nostru politic şi noi îi sprijinim. Lumea trebuie să-şi satisfacă nevoia de a nu mai vedea fripturişti în fruntea partidelor. Avem o casă şi o maşină, noi cei care am pornit partidul ăsta. La noi nu se pune problema fripturiştilor. Vrem ca politica românească să meargă sănătos înainte", a spus Hoandră la Realitatea TV, care s-a referit şi la demisia ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu:

"Nici nu ştiu dacă se poate spune că afectează. Oricum, tot Guvernul e un Guvern de sfertodocţi. Cu unul în plus sau în minus, nici nu mai contează. Rezultatele sunt aceleaşi. Nu putem vorbi doar de un om. Dacă-l contrapui pe Negrescu cu băiatul ăla de la Economie, sigur că iese bine Negrescu. E mai spălat. Noi mărim salariile la stat, ca să se ducă lumea din privat la stat. Mi-e complet greaţă să comentez un Guvern pe care nu-l accept. În formula asta, cu doamna asta Dăncilă, suntem de râsul lumii. Au ei vreo speranţă că noi vom conduce Europa. Vom avea un fel de conducere supravegheată. Cum să conducă Europa, domle? Cum să vorbim serios de aceste lucruri când noi vedem în fiecare zi monstruoasele aventuri ale acestui Guvern? Refuz să vorbesc serios de conducerea Consiliului UE. Oamenii ăştia n-au idei, folosesc un bagaj limitate de cuvinte".