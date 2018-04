Hipertensiunea. Cum să ţii sub control tensiunea arterială prin alimentaţie şi stil de viaţă

Te numeri printre cei care au tensiunea arteriala ridicata? Daca da, atunci faci parte dintr-o categorie de risc, mai ales daca ai si alte probleme de sanatate. Atentie insa, chiar daca te crezi sanatos, exista riscul sa te confrunti cu aceasta problema, fara sa-ti dai seama. Potrivit statisticilor, aproximativ 65% dintre persoanele sub 40 de ani care au tensiune arteriala crescuta nu stiu de acest lucru. Procentul este de 50% in randul persoanelor peste 50 de ani.

Ce trebuie facut pentru a avea tensiunea arteriala normala? Iata cateva recomandari medicale:



1. Atentie la stres



Stresul contribuie la cresterea tensiunii arteriale. Fa o analiza si afla care sunt factorii care te streseaza. Apoi, odata ce-i stii, poti lua masuri ca sa-i reduci. Daca nu-i poti elimina, macar stii cum sa te comporti pentru a nu-ti face singur rau. Fa exercitii de respiratie, masaj, yoga si meditatii pentru a reduce nivelul de stres si cere sfaturi specializate de la psihologi daca nu poti face fata singur unor probleme dificile din viata.

Meditatia ajuta la pastrarea calmului si la cresterea puterii de concentrare. In plus, relaxarea ajuta la tinerea sub control a tensiunii arteriale. Cand esti relaxat, organismul produce oxid nitric, care ajuta la dilatarea vaselor de sange si la reducerea presiunii sangelui asupra acestora.



2. Adopta un animal



Cercetatorii au descoperit ca posesorii de animale de casa au tensiunea arteriala mai mica, la fel si colesterolul. De asemenea, riscul dezvoltarii unor boli cardiovasculare este mult mai mic la cei care au animale de companie. Se pare ca animalutele contribuie la reducerea anxietatii.



