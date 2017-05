Hillary Clinton face haz de necaz.Fosta candidată mărturisește cum a depășit eșecul de după alegeri

Hillary Clinton a mărturisit că a trecut prin momente grele după pierderea alegerilor prezidenţiale în fața lui Donald Trump. Cum a reușit fostul Secretar de Stat să depășească eșecul, aflați imediat în jurnal.

Hillary Clinton a mărturisit că a trecut prin momente grele după eșecul din alegeri.

Invitată de onoare a Colegiului Wellesley, pe care l-a absolvit în urmă cu 48 de ani, Hillary Clinton a ținut un discurs istoric în fața noii promoții de absolvenți.

Fosta candidată la președinția Statelor Unite a făcut lumină pe tema eșecului răsunător pe care a trebuit să-l suporte după ce Donald Trump a fost ales președinte.

Pe un ton autoironic, fostul Secretar de Stat a glumit că a trecut peste insuccesul survenit după cursa prezidențială cu ajutorul plimbărilor prin pădure, a nepoților și a ... Chardonnay-ului.

„Probabil ați auzit că lucrurile nu au mers întocmai cum am plănuit eu. Dar, știți ceva? Eu sunt bine. Am reușit să petrec mai mult timp cu familie,în special cu nepoții mei adorabili – plănuiam să le dedic lor întregul discurs, dar a ieșit din discuție – am făcut plimbări lungi prin pădure, mi-am făcut ordine prin șifoniere, n-am să vă mint, Chardonnay mi-a ajutat puțin, de asemenea (...)”

Hillary Clinton a făcut, de asemenea istorie, în momentul absolvirii Colegiului Wellesley când, în calitate de șefă de promoție, aceasta a ținut primul discurs de începere al unui partea unui student, fapt menționat de publicația Life din anul 1969.