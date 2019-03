Hexi Pharma a beneficiat de sume uriașe. A pus în pericol viața a milioane de oameni. MOTIVARE

Societatea Hexi Pharma a pus in pericol viata a milioane de pacienti care au beneficiat de asistenta medicala din partea acelor unitati sanitare carora le fusese livrate biocide ineficiente in combaterea infectiilor nosocomiale. Aceasta este o parte din motivarea judecatorului Mitu Stegaru, de la Tribunalul Bucuresti, cel care a solutionat dosarul Hexi Pharma.

Compania a fost condamnata la plata unei amenzi penale in valoare de 2,6 milioane de lei, pentru ca a vandut dezinfectanti diluati spitalelor din Romania.



Directorul general al Hexi Pharma, Flori Dinu, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare, iar Mihail Leva, directorul de productie al companiei, a primit o sentinta de 3 ani si 8 luni de inchisoare.







Tribunalul Bucuresti motiveaza in aceasta sentinta ca la stabilirea amenzii a avut in vedere, in primul rand, uriasul prejudiciu produs de catre Hexi Pharma unitatilor sanitare carora le-au fost vandute produsele biocide neeficiente, prejudiciu care se impune a fi recuperat, scrie ziare.com.



Firma trebuie sa plateasca prejudicii de aproximativ 85 de milioane lei catre 128 de unitati medicale, care s-au constituit parti civile in aceasta speta foarte complexa.



In al doilea rand, instanta a avut in vedere starea de pericol pe care Hexi Pharma a creat-o prin activitatea sa infractionala, punand in pericol viata a milioane de pacienti care au beneficiat de asistenta medicala din partea acelor unitati sanitare carora le fusesera livrate acele biocide ineficiente in combaterea infectiilor nosocomiale.



"In al treilea rand, instanta retine indelungata perioada in care inculpata si-a desfasurat activitatea infractionala, dovedind astfel dispret fata de sanatatea celor care apelau la asistenta medicala, inculpata (Hexi Pharma- n.red.) dobandind in acest fel uriase sume de bani in detrimentul sigurantei sanatatii contribuabililor romani platitori de taxe si impozite, utilizarea pe o perioada de timp a acestor biocide ineficiente asigurand conditiile dezvoltarii rezistentei antimicrobiene pe principiul ceea ce nu te omoara de face mai puternic, aceste microorganisme rezistente fiind adesea, responsabile de infectiile asociate asistentei medicale, care nu in putine randuri, au provocat grave afectiuni sau chiar decese", conchide judecatorul Mitu Stegaru.