Hellvig, după ce a fost audiat 9 ore: "O informare viza posibile violenţe la mitingul din 10 august"

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat joi seara, după opt ore de audieri în comisia SRI, că a comunicat parlamentarilor poziţia sa cu privire la protocoale, dar a vorbit şi despre protestele din 10 august.

"Am spus tot ce voiau să se ştie despre ele şi domnul Manda o să vă dea toate detaliile. Am speranţa că am fost extrem de coerent şi concis, astfel ca parlamentarii să fi înţeles ce le-am comunicat", a declarat Eduard Hellvig, la ieşire.

Întrebat dacă a discutat şi despre protestele din 10 august, acesta a răspuns: "Am comunicat şi despre porteste, evident". Eduard Hellvig a fost audiat timp de opt ore în comisia de control SRI.

Claudiu Manda, preşedintele Comisiei SRI, a declarat joi, după audierea directorului SRI Eduard Hellvig, că din discuţii a reieşit că a existat o informare a Serviciului care viza posibilitatea ca mitingul din 10 august să escaladeze şi a anunţat că un angajat SRI se afla în centrul de coordonare.

"Din ce am înţeles, că vorbim de anchete ale instituţiilor de parchet şi nu putem detalia, am înţeles că una dintre informări viza posibilitatea ca la acest miting să escaladeze şi să apară violenţe. Prima notă trimisă către instituţii şi structuri în data de 9, după care au fost trimise şi în timp real (...) A fost un dialog permanent pe 10,11 şi pentru recunoaşterea celor care au fost acolo", a declarat Claudiu Manda, preşedintele Comisiei de control SRI, scrie Mediafax.

Manda a mai precizat că un reprezentat al SRI a fost în centrul de control pe perioada mitingului.

"Au spus că au avut un reprezentant care a informat, că a existat o notă care a fost trimisă Jandarmeriei, şi înainte de eveniment şi după eveniment. Au vorbit cu persoane care au prejudiciat, au informat inclusiv DIICOT. Şi eu am primit o notă secretă în acest sens. Concluzia a fost este ca în perioada imediat următoare toate informările transmise beneficiarilor, inclusiv consilierul prezidenţial, să ne parvină şi nouă. Sigur că au fost informaţi că a existat acedt pericol de a excalada protestul şi să devină violent. A fost întrebat cu activiştii de la rezist. Aici conducerea SRI nu a vrut să detalieze. Nici noi, nu ştim dacă intră în zona cercetării penale. Am convenit că dacă vorbim despre o finanţare străină a unei organizaţii care vrea dărâmarea Guvernului, rămâne să ne dea o informare concretă", a mai spus Manda.