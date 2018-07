Harvey Weinstein, pus oficial sub acuzare într-un al treilea dosar de agresiune sexuală

Dosarul infracţional deschis pe numele lui Harvey Weinstein a devenit şi mai consistent luni, după ce renumitul producător de film, considerat un catalizator al mişcării #MeToo, a fost pus oficial sub acuzare pentru agresarea sexuală a trei femei diferite, informează AFP.

Procurorul din Manhattan, Cyrus Vance, a anunţat că Harvey Weinstein, deja pus sub acuzare la sfârşitul lunii mai pentru un viol prezumtiv comis în 2014 şi o felaţie forţată din 2004, face de acum înainte subiectul unei noi puneri sub acuzare, formulată pentru "un act sexual forţat", ce ar fi fost comis asupra unei femei pe 10 iulie 2006.



Această nouă agresiune a generat trei noi capete de acuzare, care se pedepsesc cu cel puţin 10 ani de închisoare şi, în cel mai grav caz, cu închisoarea pe viaţă, a precizat procurorul american într-un comunicat.



El nu a oferit presei niciun detaliu despre identitatea celei de-a treia victime prezumtive.



Procurorul newyorkez a precizat că întregul dosar reprezintă rezultatul "curajului extraordinar al victimelor care au rupt tăcerea" şi le-a îndemnat pe celelalte victime ale producătorului de film să vorbească public despre acţiunile acestuia.



După prima sa punere sub acuzare de la sfârşitul lunii mai, Harvey Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a pledat nevinovat.



Câştigător al mai multor premii Oscar şi considerat vreme îndelungată unul dintre cei mai talentaţi producători de la Hollywood, Harvey Weinstein, prezentat în cadrul acestui proces drept unul dintre cei mai periculoşi prădători sexuali pe care i-a avut America modernă, a fost eliberat din arestul Poliţiei newyorkeze contra unei cauţiuni de 1 milion de dolari.



De asemenea, el trebuie să poarte o brăţară de monitorizare electronică şi nu are voie să părăsească teritoriile statelor americane New York şi Connecticut.



Pe lângă aceste puneri sub acuzare, aproape 100 de femei - inclusiv vedete de prim rang precum Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow şi Salma Hayek - au afirmat începând din octombrie 2017 că au fost hărţuite sau abuzate sexual de către renumitul producător. Faptele prezumate se întind pe durata mai multor decenii.



Mai multe femei au recunoscut că au primit sume de bani în schimbul tăcerii lor în privinţa unor agresiuni similare.



Dezvăluirile despre comportamentul producătorului Harvey Weinstein au declanşat apariţia mişcării #MeToo, care a determinat căderea în dizgraţie a câtorva zeci de bărbaţi influenţi din mai multe domenii de activitate, acuzaţi de abuzuri sexuale.



Prin vocea avocatului lui, Ben Brafman, producătorul hollywoodian a dezminţit toate acuzaţiile potrivit cărora ar fi întreţinut raporturi sexuale neconsimţite. Ben Brafman, un avocat important al Baroului newyorkez, a promis că va face tot ce este posibil pentru exonerarea clientului său.



O nouă audiere va avea loc în zilele următoare pentru notificarea formală a lui Harvey Weinstein în legătură cu această nouă punere sub acuzare. Potrivit Procuraturii din Manhattan, data acestei audieri nu a fost încă fixată.



Harvey Weinstein, care are cinci copii, s-a despărţit la începutul acestui scandal de soţia lui, Georgina Chapman. El face, de asemenea, obiectul unor anchete penale la Los Angeles şi Londra şi a fost dat în judecată în cadrul unor procese civile intentate de 10 femei.



Pentru moment, New York este singura jurisdicţie în care el a fost pus oficial sub acuzare.

