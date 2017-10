Harvey Weinstein, exclus ''pe viață'' din Sindicatul producătorilor de la Hollywood

Puternicul Sindicat al producătorilor de la Hollywood (The Producers Guild of America, PGA) a oficializat, luni, excluderea producătorului de film căzut în dizgrație Harvey Weinstein, afirmând că hărțuirea sexuală nu va fi tolerată în rândurile sale, informează marți AFP.

"Având în vedere comportamentul domnului Weinstein descris pe larg — cu elemente noi care apar chiar și în acest moment — Consiliul național de administrație al Sindicatului producătorilor a votat în unanimitate excluderea pe viață a domnului Weinstein'', scrie PGA într-un comunicat.

Peste 80 de femei, inclusiv staruri precum Gwyneth Paltrow și Angelina Jolie, l-au acuzat în mod public pe influentul producător de film de hărțuire sexuală sau viol după dezvăluirile publicate în New York Times și The New Yorker în urmă cu aproape o lună.

Weinstein a negat orice relație sexuală non-consensuală.

El a fost deja exclus de Academia americană de film care acordă prestigioasele premii Oscar. Consiliul de conducere al Academiei de Arte și Științe Cinematografice, format din 54 de membri, reunit de urgență, ''a votat (această decizie) cu mult peste majoritatea necesară de două treimi'', după cum a anunțat instituția.