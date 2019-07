Haos la TVR. Doina Gradea, mitraliată din toate părțile

Un membru al Consiliului de Administrație al TVR, Liviu Brătescu, care e și președinte al Comisiei de Cultură a PNL, lansează acuzații grave la adresa șefei Televiziunii Naționale, Doina Grdaea, după derapajul editorial dintr-o emisiune recentă a TVR. În același timp, Sindicaliștii din TVR anunță grevă japoneză în timpul festivalului Cerbul de aur.

Trei membri ai Consiliului de Administrație din TVRau solicitat o anchetă internă după derapajul de la "Viața satului", când un invitat a povestit pe larg cum testează virginitatea fetelor pe care le folosește la crama sa.

Televiziunea publică a reușit să se facă remarcată din nou printr-o scăpare de natură editorială, acuză Liviu Brătescu.

"Aceasta după ce o serie de scandaluri au început să îi afecteze imaginea, legate în special de politica editorială dusă de doamna Doina Gradea, Președinte-Director General. Se pare că TVR, cu motto-ul „televiziunea care și-a luat ca partener publicul", trece printr-o criză continuă. Scandalul pornește de astă dată de la emisiunea „Viața satului", considerată un punct de reper în activitatea TVR", arată membrul în CA al TVR.

Televiziunea publică, în loc să servească interesul general, a devenit o "tribună la care oricine din mediul potrivit are acces pentru a-și lansa tribulațiile în agora", comentează Liviu Brătescu.

Este vorba despre declarațiile făcute în cadrul ultimei ediții ale emisiunii „Viața satului" de către patronul unei crame din Constanța, privind selecția de personal.

Acesta a afirmat că vinul se face numai de către fecioare, chiar declarând că deține un dosar cu certificate de virginitate a angajatelor sale. De remarcat este că moderatorul nu a intervenit nicicum în momentul acestei afirmații, la fel cum nici la montaj nu s-a sesizat nimeni.

„Misiunea TVR este de a promova interesele întregului spectru al societății. Însă este a doua oară când această emisiune arată că servește orice și pe oricine, numai interesul public nu! După derapajul politic dovedit în timpul campaniei electorale, asistăm acum increduli la derapaje editoriale de neconceput. De aceea doi dintre colegii mei din CA au solicitat deja demararea unei anchete interne, solicitare căreia mă raliez întru totul", punctează Liviu Brătescu, președintele Comisiei de Cultură a PNL.

În luna mai, tot emisiunea „Viața satului" a provocat un scandal în momentul în care, în plină campanie electorală, au fost invitați Liviu Dragnea, pe atunci conducător al PSD, și Petre Daea, ministrul Agriculturii. Această încălcare a regulilor electorale nu a fost sancționată, deși s-a solicitat în mod oficial o analiză a incidentului.

„Să speri ca cineva să își asume responsabilitatea în această structură deformată sub conducerea Doinei Gradea e ca și cum ai spera ca PSD să recunoască dezastrul produs în domeniul culturii. Doamna Gradea a transmis o informare cum că domnia sa va ajunge la adevăr și va răsturna sistemul. Este însă prea puțin, mai ales că vorbim despre un sistem întreținut chiar de ea! Am ajuns poate la cel mai scăzut nivel al televiziunii publice! Degradarea discursului public din emisiunile TVR sub conducerea doamnei Gradea trebuie să înceteze!", subliniază liberalul Liviu Brătescu.

Angajații din TVR au explodat și anunță greva japoneză

Adunarea Generală a MediaSind TVR invită pe toți angajații Societății Române de Televiziune, infdiferent dacă sunt sau nu membri de sindicat, să se alăture și să participle la toate acțiunile de protest organizate conform calendarului stabilit.

"Opinia publică din România a putut constata că, în ultimii doi ani, umilințele la care au fost supuși angajații Televiziunii Naționale au fost de neînchipuit, aceștia fiind tratați de președintele director – general Doina Gradea cu aroganță și cu lipsă de respect față de profesioniști", se arată într-o scrisoare semnată de Adunarea Generală Extraordinară a SRJ Mediasind – Filiala MediaSind TVR.

Sindicaliștii au decis sesizarea imediată a Guvernului, Parlamentului și Președinției cu privire la situația dramatică în care se află cea mai mare instituție publică de presă. Inițierea unor întâlniri cu reprezentanții acestor instituții la care să participe profesioniști din TVR, în vederea dezamorsării situației conflictuale din Televiziunea Română.

2. În funcție de rezultatul discuțiilor cu reprezentanții instituțiilor statutului, declanșarea unor acțiuni greviste pentru demiterea, în regim de urgență, a președintelui director general al SRTV, precum și a directorilor Departamentelor Resurse Umane și Juridic.

Ce acuză sindicaliștii:

- Fondurile publice sunt cheltuite în mod discreționar, ignorând normele legale de transparență, fiind aduse, astfel, grave prejudicii instituției insecurizând, totodată, veniturile angajaților SRTV;

- Au fost constatate repetate încălcări ale Legii nr 544/2019 privind informațiile de interes public și a HG 714/ 2018 privind deplasările interne;

- Ignorând regulile jocului democratic ale Statului de drept, au fost lansate atacuri, inclusiv în justiție, asupra membrilor Comisiei de Etică și Arbitraj;

- Au fost pierdute contracte extrem de importante privind organizarea unor evenimente etalon pentru Televizunea Română, în favoarea unor entități și grupuri de interese private;