Hans Klemm, la Brăila, pentru a doua oară în ultimele şase luni. Ce a vizitat

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) în România, Hans Klemm, a vizitat luni, în județul Brăila, două fabrici, una de mobilă și o alta de confecții, cu scopul, potrivit acestuia, de a cunoaște îndeaproape antreprenorii din țara noastră, scrie Agerpres.

Hans Klemm, aflat în Brăila pentru a doua oară în mai puțin de un an, de data aceasta într-o vizită cu caracter economic, la invitația Patronatului Oamenilor de Afaceri din județ, a vizitat fabrica de mobilă SC Badenmob, pe platforma industrială de la Chiscani, și cunoscuta fabrică de textile SC Braiconf.

''Scopul vizitei a fost acela de a cunoaște îndeaproape antreprenorii din România. De ceva timp, încercăm să încurajăm antreprenoriatul și companiile aflate la început de drum în România și vom continua să facem acest lucru, dar acum înțelegem foarte bine mediul în care activează aceste companii. În primul rând, am fost impresionat de rezistența unei companii precum Braiconf, care există de 70 de ani și a trecut prin multe schimbări de-a lungul existenței. Am fost impresionat, de asemenea, de o companie tânără, Badenmob, care și-a început activitatea într-o fostă fabrică și care are deja succes'', a declarat Hans Klemm.

Ambasadorul SUA a spus că a auzit destul de des faptul că una dintre ''constrângerile'' cu care se confruntă companiile din România este reprezentată de lipsa forței de muncă.

''Acest lucru are și provocări, dar și părți bune. Partea proastă este că aceste companii au nevoie de forță de muncă acum. Partea bună este aceea că există potențial de creștere în economia românească pentru aceste companii și în general'', a completat Hans Klemm.