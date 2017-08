Handbal. Declarația Cristinei Neagu, după egalul cu Rostov

Echipa de handbal feminin CSM București a terminat la egalitate cu formația rusă Rostov pe Don, 25-25 (12-15), joi seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, în meciul de prezentare a lotului pentru noul sezon competițional, desfășurat în cadrul evenimentului Handball Fest 2017.

Handbalista echipei CSM București, Cristina Neagu, a declarat, joi seara, după rezultatul de egalitate, 25-25, din amicalul cu Rostov pe Don, că formației sale îi lipsește omogenitatea, precizând că este nevoie de răbdare deoarece lucrurile nu se pot face peste noapte.

"E clar că avem nevoie de mai mult timp pentru a pune la punct relațiile de joc. S-a văzut asta în foarte multe momente ale partidei de azi cu Rostov. Însă avem tot timpul din lume să le punem la punct. Sunt multe jucătoare noi la CSM, un antrenor nou care are o anumită concepție de joc și e normal ca lucrurile să nu meargă de la început. Dar e abia luna august, ne pregătim pentru ceva mult mai măreț decât acest meci. Azi am alergat tot timpul după adversar și am scos un rezultat de egalitate în ultimul minut și cred că e OK pentru perioada în care ne aflăm. Dar este nevoie de această răbdare pentru că lucrurile nu se pot face peste noapte indiferent de câte nume ai în echipă. Dacă nu reușești să faci acele jucătoare valoroase să joace ca o echipă atunci degeaba există 16 handbaliste foarte bune", a spus Neagu, scrie www.agerpres.ro.

Interul stânga a menționat că în amicalul de joi s-a văzut că Rostov pe Don a disputat mai multe meciuri de pregătire. "Rolul antrenorului este de a pune la punct relațiile de joc, un rol care uneori poate fi greu pentru că are foarte multe jucătoare bune la dispoziție. Avem nevoie de timp. Dar nu au început încă meciurile oficiale, avem Supercupa săptămâna viitoare și ne dorim să jucăm mai bine decât azi. Nu am avut nici cel mai bun ritm pentru că nu am avut nici meciuri de pregătire, în timp ce la Rostov s-a văzut că au avut mai multe amicale. Avem timp însă, în plus avem și o primă grupă mai accesibilă în Liga Campionilor... și consider că e grupa perfectă pentru a rezolva problema relațiilor de joc. Încercăm să clădim ceva pentru a fi în cea mai bună formă la sfârșit de sezon, în luna mai, când contează cel mai mult", a precizat ea.

Cristina Neagu susține că formația bucureșteană se poate califica din nou în Final4-ul Ligii Campionilor. "Cu siguranță putem accede în Final4, acesta este obiectivul nostru. Dar sunt câteva echipe, cel puțin la nivelul nostru, dar au în plus această omogenitate pe care noi nu o avem în momentul de față. Și pot enumera câteva dintre ele, Gyor, Vardar, Rostov și probabil Metz sau Ferencvaros. Sunt echipe care joacă de mai mulți ani împreună, în timp ce noi avem acest minus. Încercăm și noi să dăm tot ce putem la fiecare meci și antrenament, însă trebuie să avem răbdare. Noi cu noi și oamenii cu noi. Iar oamenii să vină să ne susțină, pentru că dacă reușim vârful de formă la Final4 și aducem trofeul Ligii Campionilor la București toți vom fi fericiți. Mă bucur că am creat această emulație, îmi doresc ca fanii să vină la fiecare meci în număr cât mai mare. Din păcate nici eu nu sunt robot să fac meciuri extraordinare de fiecare dată. Dar promit oamenilor că voi da maximum la fiecare meci", a precizat Neagu.