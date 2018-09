HALUCINANT. Au fost identificaţi cei care au înjunghiat un bărbat în Buzău. Vârsta lor...

Polițiștii buzoieni i-au identificat și i-au reținut pe cei trei bărbați care joi noaptea au atacat un bărbat în plină stradă și l-au înjunghiat. Este vorba despre un bărbat de 41 de ani și doi minori de 13 ani, fiii săi.

Potrivit polițiștilor, în urma activitatilor specifice desfasurate, au fost depistate persoanele banuite a fi implicate in conflictul produs in seara zilei de 13 septembrie, in municipiul Buzau. Persoanele in cauza, un buzoian de 41 de ani si doi minori de 13 ani, se afla la sediul Politiei Municipiului Buzau pentru continuarea cercetarilor. Activitatile sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau.

Joi noaptea, autoritatile au intrat in alerta dupa ce un bărbat a fost bătut cu bestialitate si injunghiat de mai multe ori, joi chiar in centrul orasului Buzau, in imediata apropiere a unei școli.

Potrivit martorilor, un barbat de 45 de ani statea la terasa cafenelei Liberty Caffe. La un moment dat, in jurul orei 20.30 trei indivizi, se pare tata si doi fii, de etnie roma, au aparut din senin si au inceput sa il loveasca violent pe barbat.

Barbatul a fost ridicat de la masa, aruncat in mijlocul strazii, lovit si injunghiat de mai multe ori in zona gatului, capului si picioarelor. Abia dupa ce s-au convins ca victima nu mai misca, cei 3 agresori au fugit printre blocuri.

La fata locului au sosit politistii locali care i-au acordat primul ajutor victimei, dupa care acesta a fost transportat la spital in stare critica, dupa ce a pierdut foarte mult sange.

Realitateadebuzau.net