Halloween la Casa Albă. Cum și-a primit Donald Trump oaspeții care au venit cu colindul de Halloween

Copii de la peste 20 de şcoli au luat parte la festivităţile organizate pe Peluza de Sud, alături de familii ale militarilor. În difuzoare s-a auzit muzică din filme cu fantome, în timp ce maşini de fum au completat atmosfera. Dovleci sculptaţi pentru a semăna cu foşti preşedinţi au decorat intrarea de sud, iar paienjeni negri, mari, cu tot cu pânze, au fost agăţaţi pe ziduri.





Trump şi Prima Doamnă au discutat cu micuţii, care şi-au ales costume care mai de care mai extravagante. De departe, cele mai spectaculoase au fost un dinozaur mare, dar şi un schelet cu o şapcă roşie, cu sloganul de campanie al lui Trump: "Make America great again".





Halloweenul este sărbătorit la Casa Albă de la mijlocul secolului al 20-lea, iar fiecare familie prezidenţială şi-a pus amprenta asupra evenimentelor.

TREATS FOR ALL!: Halloween is tomorrow but that didn't stop @POTUS and @FLOTUS from giving out a few treats to kids at the White House! pic.twitter.com/A1ebfdcPNe