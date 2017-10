HALLOWEEN. Google celebrează Halloween printr-un doodle special

HALLOWEEN. În ultimii ani a pătruns şi în România sărbătoarea care nu îşi are originea pe meleagurile noastre, şi anume HALLOWEEN-ul. Descoperă de unde vine această celebrare şi ce tradiţii are fiecare ţară pentru această sărbătoare, HALLOWEEN.

HALLOWEEN. Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică. Numele de halloween vine de la expresia all hallows’ even, din limba engleză, ceea ce reprezintă numele unei sărbători creştine numită a tuturor sfinţilor ajunul zilei tuturor sfinţilor. Denumirea a fost prescurtată în “Hallowe’en” şi apoi în Halloween.

HALLOWEEN. Ceea ce este specific sărbătorii de Halloween şi cu ceea ce asociem noi tot timpul această sărbătoare este dovleacul cioplit în diverse forme, dar în special în personaje înfricoşătoare.

HALLOWEEN.Altceva ce este specific acestei sărbători şi ca un obicei, dar care la noi nu a fost preluat încă, este faptul că în această noapte copiii se costumează în cele mai ciudate şi înfricoşătoare costume, în vrăjitori, mumii, schelete, stafii sau alte personaje sinistre şi colindă pe la case punând întrebarea “Trick or treat?”, ceea ce s-ar traduce “Păcăleală sau dulciuri?”. Această frază se interpretează ca o ameninţare, că dacă nu vor primi dulciuri, atunci persoanei căreia i s-a colindat i se va face o farsă.

HALLOWEEN. În multe ţări în seara zilei de Halloween şi câteodată şi în seara premergătoare acesteia se organizează diverse parade şi carnavaluri prin care este serbat Halloween-ul.

HALLOWEEN. Legenda spune că pentru a se evita eventuale pericole şi pentru a nu fi posedaţi de spirite oamenii nu îşi încălzeau casele pentru a nu le face vulnerabile. De asemenea, legenda spune că dacă acestea erau reci spiritele fugeau. Totodată, se deghizau în monştri ieşind pe străzi şi făcând mult zgomot pentru a le speria. Treptat aceste ritualuri au devenit populare şi în Roma antică.

HALLOWEEN. Halloween-ul în lume

HALLOWEEN. În America sărbătoarea de Halloween este un amestec de credinţe religioase, ritualuri şi tradiţii păgâne. Imigranţii irlandezi au fost cei care au adus în America Halloween-ul.

Ca şi în alte părţi ale lumii sărbătoarea este respectată foarte mult în Canada. Credinţele celtice potrivit cărora spiritele vin printre cei vii sunt respectate în această ţară.

HALLOWEEN. Chiar dacă nu este considerată o sărbătoare tradiţională, cu entuziasm şi mult zel este foarte populară în rândul copiilor din Germania. Aceştia aşteaptă 31 octombrie întreg anul pentru a strânge dulciuri şi pentru a se îmbrăca în costumele special create.

În ultimii ani, popularitatea acestei sărbători a atins culmi inimaginabil de mari şi în Italia. Halloween-ul este chiar mai popular decât sărbătoarea de origine italiană numită “Carnevale”. Japonezii sărbătoresc de Halloween în numele lui O-Bon. Festivalul O-Bon este asimilat cu cel al Halloween-ului şi este serbat de pe 13 până pe 15 iulie.

La fel ca în celelalte ţări şi în Mexic sărbătoarea de origine celtică este aniversată cu mult entuziasm. Chiar dacă întreaga lume respectă Halloween-ul, fiecare ţară îl serbează în mod diferit. De Halloween sau “Mischef Night” în unele părţi ale Regatului Unit oamenii obişnuiesc să îşi scoată uşile din balamale. Legenda spune că pentru a fi feriţi de spiritele rele uşa ar trebui aruncată într-un iaz.

HALLOWEEN. În România, Halloween-ul se sărbătoreşte de câțiva ani şi de obicei cluburile organizează diverse petreceri cu această tematică în care oamenii se deghizează în diverse personaje înfricoşătoare. Alte tradiţii ce mai au loc legate de această sărbătoare sunt excursiile care pot fi făcute la Castelul lui Vlad Ţepeş.

HALLOWEEN. Castelul Bran a fost inclus într-un top al celor mai înspăimântătoare zece destinaţii de Halloween, realizat de un site turistic, alături de alte locuri celebre pentru istorii terifiante precum Hollywood şi Triunghiul Bermudelor.

"Poate nu ai nevoie de usturoi şi ţepuşe când vizitezi Castelul Bran din Transilvania, România, dar adevărul terifiant despre groaznicul prinţ Vlad te va face cu siguranţă să te uiţi în spatele tău când vizitezi castelul", sunt de părere autorii acestui top, editorii site-ului Hotwire.com, care plasează castelul Bran pe locul 9.

HALLOWEEN. Ei vorbesc despre reputaţia de sadic a lui Vlad Ţepeş, binecunoscută în toată lumea. "Deşi nu se credea despre el că este un vampir, inumana lui sete de sânge a fost elementul declanşator pentru romanul lui Bram Stoker "Dracula" ", mai scriu autorii acestui top, care spun că acest castel poate fi vizitat pentru a simţi "mânia lui Dracula".

Liderul topului este Hollywood, Los Angeles, care, deşi este un loc strălucitor, a fost marcat de multe tragedii. Se spune că stafiile lui Marilyn Monroe şi Montgomery Clift încă bântuie Hollywood Roosevelt Hotel, iar alte fantome "locuiesc" în Grauman's Chinese Theatre, dar şi pe semnul "Hollywood" care veghează cartierul cinematografiei. Există, de asemenea, un tur al celor mai celebre cazuri de crimă, fiind amintite, printre altele, Sharon Tate şi Janis Joplin.

HALLOWEEN. În acelaşi top au mai fost incluse, în ordine, Salem, Massachusetts (procesul vrăjitoarelor din 1692), New Orleans, Louisiana (Mardi Gras, voodoo şi vampiri), Sleepy Hollow, New York (legenda călăreţului fără cap), Edinburgh, Scoţia (atacuri militare sângeroase, torturi şi execuţii), Praga, Cehia (fantome răutăcioase, un golem care ar proteja cartierul evreiesc, Castelul din Praga), Triunghiul Bermudelor (cele mai misterioase dispariţii - peste 50 de nave şi 20 de avioane), Paris, Franţa (catacombele, cimitirul Père Lachaise etc.).

Ultima poziţie a topului este ocupată de Moscova, Rusia, marcată de legende sumbre şi spirite vechi de sute de ani, cu o reţea de catacombe care include o cameră de tortură şi un pod care a fost locul unei sinucideri în masă.

HALLOWEEN . Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată de multe popoare din lumea occidentală şi nu numai. Halloween se sărbătoreşte în noaptea de 31 octombrie, precedând sărbătoarea creştină Ziua tuturor sfinţilor de pe 1 noiembrie. Obiceiuri specifice de Halloween sunt realizarea de dovleci sculptaţi, luminaţi cu ajutorul unor cu felinare, folosiţi la decorarea caselor şi grădinilor sau ca lanternă, dar şi costumarea în personaje desprinse din poveştile de groază. Copiii costumaţi astfel colidă din casă în casă şi sunt recompensaţi cu dulciuri pentru creativitate. Cele mai populare dulciuri pregătite pentru această sărbătoare sunt merele glazurate.