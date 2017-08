Simona Halep, anunț incredibil despre turneul de la Toronto

Simona Halep, numărul doi mondial şi a doua favorită a turneului WTA de la Toronto, a mărturisit că sunt câteva turnee la care se simte ca acasă, iar cel din Canada este unul dinte ele.

''Simt jocul destul de bine aici. Terenul mi se potriveşte şi atmosfera, iar spectatorii sunt mereu alături de mine. Aceste lucruri fac să fie totul mai uşor aici şi să joc cel mai bun tenis al meu. Am câteva turnee la care mă simt ca acasă, iar acesta este unul dintre ele'', a mărturisit pe site-ul WTA deţinătoarea Rogers Cup, turneu care se organizează alternativ la Montreal şi Toronto, notează agerpres.ro.



Halep va încerca anul acesta să repete performanţa reuşită de elveţianca Martina Hingis, care s-a impus doi ani la rând la Rogers Cup (1999, 2000).



''Mă gândeam în drum spre hotel - 'De ce nu fac în fiecare an Montreal şi Toronto, ca să le avem pe amândouă. Mi-e dor de Montreal!', a mai spus Halep. ''E dificil, dar e interesant totuşi că se schimbă şi nu te plictiseşti. E un lucru bun şi cred că face lucrurile mai interesante în fiecare an'', a completat românca.



''Peste tot e aceeaşi ciocolată, aşa că sunt la locul potrivit'', a menţionat amuzată Simona.



Simona Halep a fost de câteva ori la o victorie de a deveni numărul unu mondial în acest an, iar acum a ţinut să o felicite pe Karolina Pliskova, care ocupă primul loc în clasamentul WTA.



''Sa fii numărul unu în lume înseamnă mult. Nu am cum să ştiu, nu am fost până acum. Vreau să o felicit, pentru că e ceva extraordinar. În opinia mea, merită, deoarece a câştigat câteva titluri şi a jucat finala a US Open'', a afirmat Halep.



''Sper că într-o zi să ajung şi eu în această poziţie, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Dacă se întâmplă, voi fi cea mai fericită persoană, dar mai am mult de lucru'', a subliniat Simona Halep.