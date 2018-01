HALEP vs. WOZNIACKI || Urmăreşte LIVE finala AUSTRALIAN OPEN!

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Finala Australian Open, dintre Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) și Caroline Wozniacki (27 de ani, locul 2 WTA), se joacă sâmbătă, de la ora 10:30. Urmăriţi pe REALITATEA.net LIVE TEXT-ul meciului HALEP vs. Wozniacki din finala Australian Open!

UPDATE 12:33. Halep vs Wozniacki, 0-2. Caroline începe bine setul decisiv, însă şi defensiva Simonei este una foarte bună.

UPDATE 12:27. Halep vs Wozniacki, 0-1.

UPDATE 12:22. Setul decisiv începe cu Wozniacki la serviciu. Simona debutează bine în setul decisiv, atacând.

UPDATE. Urmează setul DECISIV! Cine credeţi că va câştiga? HAI SIMONA!

Pauză de 10 minute din cauza căldurii.

Un sondaj efectuat pe pagina de Twitter a Australian Open arată că 53% din cei care urmăresc finala dintre Halep şi Wozniacki sunt de părere că SIMONA va căştiga!

Câștigătoarea meciului va fi de luni numărul 1 WTA și va obține primul titlu de Grand Slam din carieră.

UPDATE 12.12 Halep vs Wozniacki, 6-3. Simona HALEP reuşeşte să ia setul al doilea, după ce a acuzat probleme la coapsa dreaptă.

UPDATE 12.11. Serviciu bun pentru Simona. Şansă de set pentru jucătoarea româncă.

UPDATE 12.08. Avantaj Simona.

UPDATE 12.05. Halep vs Wozniacki, 5-3. Simona face primul break al setului al doilea

UPDATE 12:03. Simona riscă şi face eficient acest lucru. Lovitură excepţională pentru HALEP! Simona domină setul, însă acuză probleme fizice, din păcate.

UPDATE 12:02. Halep vs Wozniacki, 4-3. Sperăm ca starea Simonei să se îmbunătăţească.

UPDATE 12:00. Halep vs Wozniacki, 3-3: Caroline egalează din nou.

UPDATE 11.59. Atac superb pentru Simona

UPDATE 11.50 Halep vs Wozniacki, 3-2: Simona a câștigat game-ul cu mare lejeritate. Totuși, Simona are probleme. A cerut intervenția fizioterapeutului. Medicul îi ia tensiunea Simonei, care acuză probleme de ameţeală din cauza căldurii

UPDATE 11.40 Halep vs Wozniacki, 2-2: Jocul este destul de echilibrat. Caroline a reușit să își câștige game-ul de serviciu, dar Simona a fost aproape de un nou punct.

UPDATE 11.44. Halep vs Wozniacki, 2-1. Foarte bună execuţie, SIMONA HALEP! A fost un game extrem de lung, câştigat de Simona! Este interesant de văzut cine se va recupera mai repede după acest game maraton.

UPDATE 11.37. Atacă şi câştigă Simona. A reuşit să preia iniţiativa. Îşi reaşează paşii şi loveste bine. Avantaj pentru HALEP. Totul pare pe muchie de cuţit la fiecare minge.





UPDATE 11.29. Halep vs Wozniacki, 1-1. Se joacă la un nivel foarte înalt de ambele părţi.

UPDATE 11.29. Halep vs Wozniacki, 1-0. Simona începe bine setul al doilea.

UPDATE 11:23. Simona Halep - Caroline Wozniacki 6-7(2). Daneza câştigă primul set al finalei Australian Open.

UPDATE 11:20. Minunată serie de lovituri pentru Simona. Trebuie să câştige şi următorul set de servicii. MINUNAT SIMONA!

UPDATE 11:17. Halep vs Wozniacki, 6-6: Setul se decide la tie-break. Simona HALEP a egalat scorul după un game jucat la sigur și în care a lovit excelent.

UPDATE 11.11 Halep vs Wozniacki, 5-6. Urmează fazele cruciale ale meciului.

UPDATE 11.06. Halep vs Wozniacki, 5-5. Revenire excelentă a SIMONEI!

UPDATE 11.06. Halep vs Wozniacki, 4-5. O minge trimisă mult afară de Caroline.

UPDATE 11.04. Halep vs Wozniacki, 3-5. Game Simona.

UPDATE 11.02. Caroline este foarte bine pregătită, meciul este din ce în ce mai intens. 10 puncte câştigate consecutiv la serviciu de Simona.

UPDATE 11.00 Halep vs Wozniacki, 2-5. Simona are o execuţie foarte bună, însă Carolina reuşete să mai ia un punct.

UPDATE 10.54. Halep vs Wozniacki, 2-4. Excelent SIMONA! Jucătoarea noastră devine din ce în ce mai agresivă.

UPDATE 10.52. Wozniacki pare puţin depăşită acum de Halep. Simona trebuie să găsească spaţiul pentru iniţiativă.

UPDATE 10.50. Halep vs Wozniacki, 1-4.

UPDATE 10.49. Halep vs Wozniacki - Dublă greşeală la serviciu pentru Caroline.

UPDATE 10.47. Halep vs Wozniacki, 1-3. Excelent game pentru Simona.

UPDATE 10.45 - Halep vs Wozniacki, 0-3

UPDATE 10.40 - Halep vs Wozniacki, 0-2. Caroline a reuşit primul break al setului.

UPDATE 10.30 - Meciul a început. WOZNIACKI este la serviciu.

UPDATE 10.25 - SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. La Melbourne sunt acum 32 de grade

Învingătoarea meciului Simona Halep vs. Caroline Wozniacki va deveni a 24-a campioană din istoria Australian Open-ului, de la startul Erei Open (prima ediţie - 1969) şi a 47-a campioană de Mare Şlem în Era Open.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. Ce şanse are Simona Halep să câştige finala Australian Open

Simona Halep este favorită la casele de pariuri în finala cu Caroline Wozniacki. După ”semifinala eroică” împotriva lui Kerber, Halep a devenit principala favorită la câștigarea primului turneu de Mare Șlem al anului.

Potrivit caselor de pariuri, Simona Halep are o cotă de 1,65 la victorie, în timp ce adversara sa din finală, Caroline Wozniacki, are 2,20 pentru un eventual succes.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. Mai mult, casele de pariuri văd o finală câștigată de Simona Halep în două seturi, acest rezultat având o cotă de 2.55.

Finala feminină a turneului de la Australian Open, Simona Halep – Caroline Wozniacki, este programată să înceapă, sâmbătă, de la ora 10.30.

Cele două sportive se află în fața celui mai important trofeu din carieră, nici Simona Halep, nici Caroline Wozniacki nereușind până în prezent să câștige un turneu de Mare Șlem.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Finala Australian Open, dintre Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) și Caroline Wozniacki (27 de ani, locul 2 WTA), se joacă sâmbătă, de la ora 10:30.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI. Strategia lui Wozniacki dezvăluită. Totul e clar!

Experții australieni au făcut o ultimă analiză, cu doar o oră înaintea finalei Australian Open. Craig O'Shannessy, analist al turneului de la Antipozi, a citit jocul lui Caroline Wozniacki: "Totul e clar. Va pune toate mingile în teren și o va lăsa pe Halep să se autodistrugă".

Australianul consideră însă că strategia nu va da roade și o vede favorită pe româncă. "Halep e altă jucătoare. Nu mai cedează în momentele cheie, nu se va autodistruge".

REVOLTĂTOR. Simona Halep, luată peste picior, înaintea finalei Australian Open

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. Sâmbătă dimineaţă, Simona Halep şi Caroline Wozniacki vor juca în ultimul act de la Melbourne, de la 10:30. Jurnaliștii de la El Pais au luat-o peste picior pe Simona, când au aflat că liderul WTA nu are un sponsor tehnic: ”Simona Halep, cea care își cumpără îmbrăcămintea de pe Internet pentru că nu are niciun sponsor”.

Jurnaliștii spanioli acordă mai multă atenție echipamentului în care joacă Simona Halep, decât tenisului pe care îl practică românca. Sportiva noastră şi-a încheiat la finalul anului 2017 contractul cu sponsorul tehnic - Adidas - şi nu a mai semnat un nou angajament cu altă firmă. De altfel, Halep este concentrată acum să ”scrie” istorie și să câștige primul Grand Slam din carieră, nu să ”lege” un contract care să-i îmbunătățească imaginea, cel puțin din punct de vedere vestimentar. Ibericii sunt însă de altă părere.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open.”Jucătoarea din România, care va disputa finala cu Wozniacki, poartă o rochie cumpărată de pe un site chinezesc, deoarece și-a încheiat contractul cu fostul sponsor. Deși nu a câștigat niciodată un Grand Slam și are 27 de ani, Simona Halep este în prezent cea mai bună jucătoare de tenis din lume. Sau, cel puțin, asta spune clasamentul în momentul de față”, scriu jurnaliștii de la El Pais.

Românca are în palmares 16 turnee câștigate în circuitul WTA, ultimul obținut chiar la începutul anului, la Shenzhen. Acesta este și cel mai bun start de sezon pentru actualul lider mondial, care are 11 victorii din tot atâtea meciuri jucate în 2018. Cu toate acestea, cei de la El Pais nu înțeleg de ce Halep nu are un sponsor tehnic.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open.”Totul pare să fie în ordine, cu excepția rochiei pe care o poartă Halep. Este normal ca numărul 1 mondial din tenis sau orice alt sport să se îmbrace de pe internet pentru că nu poate încheia un contract de sponsorizare? Chiar trebuie să cumpere de pe internet?”, se întreabă mirați spaniolii.

”Este cazul lui Halep. La sfârșitul anului trecut, contractul pe care în avea de patru ani cu Adidas a expirat. Jucătoarea a primit aproximativ 800.000 de euro pe an de la sponsor, dar a respins oferta de reînnoire, deoarece a cerut mai mulți bani. Nu a mai existat niciun acord, astfel că Halep nu are sponsor. Confruntată cu această situație, în timp ce juca în turneul de acum trei săptămâni de la Shenzhen (China), a găsit un site web care confecționa haine. Și a ales să-și facă o rochie de culoare roșie, a câștigat primul ei trofeu din 2018 și în cele din urmă a optat să-l folosească și la Melbourne. Nu are logo sau altceva. Halep nu se grăbește”, au mai scris jurnaliștii de la El Pais, conform digisport.ro.

Urmărește AICI meciul Simona Halep - Caroline Wozniacki!

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Nadia Comăneci: "Oricare ar fi rezultatul, Simona rămâne Simona pentru noi"

"Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Mă aștept la un meci greu, dar frumos. Sunt sigură că Simona va da tot ce are mai bun in această finală.

Mă voi trezi la 2:00 dimineața (n.r. ora SUA) ca să urmăresc finala de la Australian Open. Simona trebuie să știe faptul că este încurajată și iubită de noi toți și oricare ar fi rezultatul, Simona va rămâne Simona", a spus Nadia Comăneci, pentru sportivity.ro.

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Dezvăluiri. Ce-a făcut Simona Halep după ce s-a calificat în finală

După victoria din semifinalele Australian Open, Simona Halep s-a premiat cu o ciocolată, "pentru că simțeam nevoia", după cum a mărturisit sportiva în vârstă de 26 de ani pentru treizecizero.ro.

Sursa citată a notat că, în noaptea de după semifinala cu Kerber, până să adoarmă, Simona Halep s-a uitat la televizor, unde era reluarea meciului ei. "Însă am prins doar două game-uri. Am jucat bine! Am văzut și mingile pe care le-am făcut cu dreapta, direct câștigătoare. Și mi-au plăcut"

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Expert Eurosport: "Simona Halep, 49 la sută şanse să câştige"

Suedezul Mats Wilander, expert Eurosport, televiziunea care va transmite finala de sâmbătă, de la ora 10:30, a creditat-o pe Simona Halep cu numai 49 la sută şanse să câştige ultimul act: "Nu știu de ce Simona a jucat atât de agresiv cu Kerber, cert e că Wozniacki va fi mai proaspătă. Are mai multă putere. Dar maniera în care "explodează" Simona este incredibilă.

Va fi o finală extraordinară, hai să spunem că Wozniacki are 51% șanse, iar Simona 49%".

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Simona Halep va juca accidentată

"Am ceva probleme la tălpi, dar e normal, după câte ore am petrecut pe teren. 14 ore, din cate am înțeles. Cam mult! Piciorul drept e un pic rau, talpa dreaptă mai exact, dar mă mai ține un meci. După aceea voi vedea, o să fac niște tratamente, că am nevoie.

Efortul din semifinale a fost mare, pentru că am alergat mult. Fizic nu m-am simțit foarte rău, un pic dureri de cap, dar e normal după atâtea emoții. Mi-am făcut masaj, tratament și somn", a spus Simona Halep pentru treizecizero.ro

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Cum a decurs antrenamentul de vineri al Simonei Halep (VIDEO)

1. Antrenamentul de vineri al Simonei era programat pe terenul 16 din complexul de la Melbourne, dar liderul mondial a solicitat ca şedinţa de pregătire să se desfăşoare pe Rod Laver Arena. Constănţeanca în vârstă de 26 de ani a făcut ultimele retuşuri alături de Darren Cahill, Andrei Pavel şi Teo Cercel chiar înaintea semifinalei Federer - Chung. Antrenamentul a durat mai puţin de 30 de minute.

2. Antrenamentul s-a desfăşurat cu acoperişul tras pentru ca Simona să intre cât mai bine în atmosfera finalei cu daneza în vârstă de 27 de ani. La ora meciului pentru titlu, 19:40 în Australia, la Melbourne ar putea să plouă, astfel încât echipa Simonei a dorit să creeze deja cadrul în care ar putea avea loc partida cu Caroline. Anul trecut, la Wimbledon, Halep a jucat contra Johannei Konta, la Wimbledon, tot cu acoperişul tras. S-a impus britanica, scor 6-7 (2), 7-6 (5), 6-4.

3. Pentru a-şi proteja glezna stângă, Simona s-a sprijinit pe piciorul drept în momentul executării loviturii de rever de pe fundul terenului. Aflată sub tratament după accidentarea din turul secund, dubla finalistă de la Roland Garros a încercat să acopere cam toate variantele în care ar urma să fie pusă de Wozniacki, care alternează mingile liftate cu loviturile prin care rupe ritmul. Din cauza suprafeţei dure, Simona nu poate patina ca pe zgură. Gradul de flexibilitate al piciorului scade, iar piciorul unei jucătoare e mult mai expus la accidentări. Aşa a apărut entorsa din runda inaugurală.



LIVE Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Statistica întâlnirilor Halep - Wozniacki

Simona Halep şi Caroline Wozniacki s-au mai întâlnit de şase ori, daneza conducând cu scorul de 4-2, cu trei victorii în ultimele trei partide jucate, două în 2017.

Toate întâlnirile de până acum dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki

2012, optimi de finală, Dubai - Caroline Wozniacki, scor 6-2, 6-3;

2013, semifinale, New Haven - Simona Halep, scor 6-2, 7-5;

2015, semifinale, Dubai - Simona Halep, scor 2-6, 6-1, 6-1;

2015, semifinale, Stuttgart - Caroline Wozniacki, scor 7-5, 5-7, 6-2;

2017, sferturi de finală, Eastbourne - Caroline Wozniacki, scor 5-7, 6-4, 6-1;

2017, faza grupelor, Turneul Campioanelor de la Singapore - Caroline Wozniacki, scor 6-0, 6-2.

LIVE Simona Halep - Caroline Wozniacki | Cum a ajuns Simona Halep în finala Australian Open

Turul I - Destanee Aiava (Australia), locul 193 WTA, scor 7-6 (5), 6-1 - 1h51;

Turul al II-lea - Eugenie Bouchard (Canada), locul 112 WTA, scor 6-2, 6-2 - 1h05;

Turul al III-lea - Lauren Davis (SUA), locul 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13 - 3h45 - trei mingi de meci salvate;

Optimi de finală - Naomi Osaka (Japonia), locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2 - 1h19;

Sferturi de finală - Karolina Pliskova (Cehia), locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2 - 1h12;

Semifinale - Angelique Kerger (Germania), locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7 - 2h20 - două mingi de meci salvate;

LIVE Simona Halep - Caroline Wozniacki | Cum a ajuns Caroline Wozniacki în finala Australian Open

Turul I - Mihaela Buzărnescu, locul 44 WTA, scor 6-2, 6-3 - 1h11;

Turul al II-lea - Jana Fett, locul 119 WTA, scor 3-6, 6-2, 7-5 - 2h31 - două mingi de meci salvate

Turul al III-lea - Kiki Bertens (Olanda), locul 32 WTA, scor 6-4, 6-3 - 1h26;

Optimi de finală - Magdalena Rybarikova (Slovacia), locul 21 mondial, scor 6-3, 6-0 - 1h03;

Sferturi de finală - Carla Suarez Navarro (Spania), locul 39 WTA, scor 6-0, 6-7 (3), 6-2 - 2h11;

Semifinale - Elise Mertens (Belgia), locul 37 WTA, scor 6-3, 7-6 (2) - 1h37

Câştigătoarea de la Australian Open va ocupa, de luni, 29 ianuarie, locul 1 în clasamentul WTA.

LIVE Simona Halep - Caroline Wozniacki | Simona Halep, despre finala cu Wozniacki

Simona Halep a prefațat finala Australian Open, în care o va întâlni pe Caroline Wozniacki.

"Meciul cu Wozniacki va fi o mare provocare pentru mine. O respect foarte mult, știu că va fi un meci similar cu cel din semifinale, contra lui Kerber. Va trebui să alerg mult. După finala de la Roland Garros, am zic că voi da tot ce pot. Nu mă gândesc neapărat la titlu, ci la joc", a declarat Simona Halep.

LIVE Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Virginia Ruzici: "Simona Halep este gata să moară pe teren"

Managerul Simonei Halep, fosta mare jucătoare de tenis Virginia Ruzici, a declarat pentru Europa FM că numărul 1 mondial este o mare luptătoare şi este gata să moară pe teren până să câştige.

"Simona refuză să piardă! Este gata să moară pe teren, până să câştige. În primul rând este genetic. Simona este dintotdeauna, o mare, mare luptătoare. În momentul de faţă, după ce a devenit numărul 1 mondial, a trecut la o altă dimensiune, tenistic şi psihologic. Deci, joacă în acest turneu, în calitate de numărul 1 mondial şi bineînţeles că vrea să ţină acest loc", a spus Ruzici.