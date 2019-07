HALEP - SVITOLINA LIVE. Meci crucial în semifinala Wimbledon. Urmărește online

Simona Halep - Elina Svitolina

HALEP - SVITOLINA LIVE. Simona Halep trebuie să o învingă pe ucraineanca Elina Svitolina pentru a ajunge în finală la Wimbledon. Meciul poate fi văzut LIVE VIDEO pe Eurosport și urmărit LIVE SCORE pe Realitatea.net de la ora 15.00.

HALEP - SVITOLINA LIVE. Simona Halep e la a doua semifinală la Wimbledon din carieră. Pe prima a pierdut-o în fața canadiencei Eugenie Bouchard, iar acum visează să dea lovitura și să meargă în marea finală, acolo unde ar putea da din nou peste coșmarul Serena Williams.

HALEP - SVITOLINA LIVE. Meciul va începe la ora 15. Bilanțul confruntărilor Halep – Svitolina este 4-3 pentru sportiva din Ucraina. Simona a câștigat singura partidă din acest an, în semifinale la Doha. Până la ediția actuală, Elina Svitolina nu reușise să treacă de faza optimilor de finală la Wimbledon. Pentru Simona Halep este a doua semifinală pe iarba londoneză, după cea din 2014. În cealaltă semifinală de la Wimbledon se vor întâlni americanca Serena Williams și cehoaica Barbora Strițova.

HALEP - SVITOLINA LIVE. Joc cel mai bun tenis al meu pe iarbă, a spus Halep după meciul din sferturi cu chinezoaica Zhang, dar n-a vrut să-și aducă aminte de meciul cu Bouchard din 2014.

HALEP - SVITOLINA LIVE. E un an nou, un nou turneu și nu vreau să îmi aduc aminte de acel meci. Sunt o persoană diferită acum, totul s-a schimbat. Am mai multă experiență acum, sunt mult mai încrezătoare și, e prima dată când spun asta, dar am ajuns să iubesc să joc pe iarbă.

HALEP - SVITOLINA LIVE. Antrenorul ucrainencei, Andrew Bettles, a prefațat această partidă și a dezvăluit care ar trebui să fie tactica Svitolinei, scrie Realitateasportiva.net.

Până la ediția din acest an, Elina Svitolina (24 de ani) nu reușise să treacă de faza optimilor de finală la Wimbledon.

Bilanțul confruntărilor Halep – Svitolina este 4-3 pentru sportiva din Ucraina. Simona a câștigat singura partidă din 2019, în semifinale la Doha. Va fi primul duel pe iarbă.

HALEP - SVITOLINA LIVE. „Este bine că joacă împotriva Simonei Halep, deoarece o cunoaștem atât de bine! A jucat de șase ori cu ea de când o antrenez, este o adversară cunoscută, astfel că tactica de meci este aproape pregătită. Cheia este ca Elina să fie agresivă, să pună stapânire pe linia de fund, să vină la fileu. Să încerce să impună punctele.

Cred că va fi un meci intens, cu schimburi de mingi lungi. Este important să trateze acest meci ca pe oricare altul. Nu cred că simte o presiune suplimentară„, a spus Andrew Bettles.

HALEP - SVITOLINA LIVE. Simona poate avea încredere după meciul fabulos reușit în sferturile de finală. Halep a dat dovadă de tenacitate și a reușit un meci spectaculos în sferturi de finală la Wimbledon. Condusă în primul set de Shuai Zhang, care a început meciul în forță, super-Simo a revenit, a echilibrat partida și a câștigat la tie-break.

Al doilea set a părut deja o formalitate. Halep a servit excelent și a câștigat inclusiv pe serviciul adversarei. Scor final: 7-6 (4), 6-1.