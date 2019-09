Halep, schimbare de planuri! Decizie majoră pentru 2020

Simona Halep a luat o decizie importantă pentru următorul sezon! Jucătoarea în vârstă de 28 de ani vrea să includă o probă nouă la toate turneele de grand slam la care va participa.

Halep este hotărâtă să reprezinte România la Jocurile Olimpice în toate turneele de tenis: simplu, dublu şi dublu-mixt. Din acest motiv, fostul lider WTA va participa la dublu-mixt şi la turneele de grand slam din 2020.

„Am în minte să joc la Olimpiadă inclusiv la dublu-mixt. De asta am decis ca la anul să evoluez în toate turneele de Mare Șlem în această probă. Încă nu m-am decis asupra celui cu care voi face pereche. Mă înscrisesem și la US Open în acest an, dar am luat decizia să mă retrag. Așa că voi face asta la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon” – a declarat Halep înainte de debutul în turneul de la Beijing.

