HALEP - RYBARIKOVA, la Stuttgart // LIVESCORE. Meciul se joacă miercuri, după ora 21

HALEP - RYBARIKOVA, la STUTTGART // LIVESCORE. Simona Halep va intra direct în turul al doilea și o va întâlni pe Magdalena Rybarikova, numărul 18 mondial. Partida se va disputa miercuri seara, după ora 21:00. Meciul în format livetext și livescore este și pe REALITATEASPORTIVA.NET.

HALEP - RYBARIKOVA, la STUTTGART // LIVESCORE. Simona Halep, care a ajuns până în semifinale la Stuttgart, anul trecut, va juca în ultimul meci al zilei, după întâlnirea dintre Petra Kvitova și Angelique Kerber. Lider mondial în clasamentul WTA, Halep este în avantaj în duelurile cu Rybarikova (3-2).

Înainte de a juca la Stuttgart, Simona Halep a participat la un eveniment oficial al organizatorilor şi al sponsorilor din Germania. Numărul 1 WTA a adoptat o ţinută sexy, mulată pe corp, cu o rochiţă până deasupra genunchiului. Încălţată cu pantofi cu tocuri, Simona Halep a avut o postură de invidiat.

HALEP - RYBARIKOVA, la STUTTGART // LIVESCORE. Simona Halep a fost întrebată de un reporter dacă ar accepta să pozeze în costum de baie, în paginile unei reviste. Răspunsul româncei a fost dezamăgitor pentru admiratorii ei: "Nu aş accepta să fac aşa ceva".

Simona Halep o va întâlni în optimile de la Stuttgart, acolo unde este principala favorită, pe Magdalena Rybarikova (Slovacia), care a învins-o 6-2, 6-2 pe rusoaica Daria Kasatkina, luni.

La o conferinţă de presă din Germania, Simona Halep, 26 de ani, a vorbit şi despre meciurile din weekend-ul trecut, de la Fed Cup, acolo unde a întâlnit-o pe Patty Schnyder, în vârstă de 39 de ani. Simona Halep a făcut-o bătrână pe fosta ei adversară, fără să-şi dea seama.

"A fost chiar amuzant când am aflat că primul meci de Fed Cup jucat de ea (n.r. Patty Schnyder) a fost în 1996. Eu în 1996 m-am apucat de tenis, dar este minunat că evoluează în continuare şi că se bucură de sport, împreună cu copilul ei", a spus Simona Halep.

Postura în care apare Simona Halep este, totuşi, una cuminte, fără imagini la limita decenţei. De altfel, sportiva noastră a şi declarat recent că nu ar îndrăzni să apară în pictoriale "fierbinţi".

"Mă maturizez și eu, nu mai sunt copil. Am 26 de ani și am trecut prin multe în toți acești ani. Mă simt pregătită pentru viață. Mi-a crescut încrederea în mine, de aceea am început să fiu altfel. Toți ne schimbăm odată cu trecerea anilor. Nu am cum să rămân la fel ca acum câțiva ani, mai ales că sunt foarte dornică să învăț. Mereu am știut ce vreau să spun, am știut ce vreau în viață, dar nu stăteam prea bine la partea de comunicare. Acum îmi este mai ușor și încerc să fiu și mai bine. Până la urmă, sensul vieții este să vezi cât de bun poți fi la toate capitolele", a spus Simona Halep pentru numărul din mai al revistei ELLE.

HALEP - RYBARIKOVA, la STUTTGART // LIVESCORE. 816.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului pe zgura programat in perioada 23-29 aprilie, iar acestea vor fi distribuite astfel:

turul I: 5.585 euro si 1 punct WTA;

turul II: 8.798 euro si 55 puncte WTA;

sferturi: 16.411 euro si 100 puncte WTA;

semifinale: 30.536 euro si 185 puncte WTA;

finala: 57.157 euro si 305 puncte WTA;

castigatoare: 107.036 euro si 470 puncte.