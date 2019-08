Halep țintește tot mai sus: ”Am foame de trofee”

Simona Halep a spart gheața și s-a calificat în turul secund la US Open, după un meci complicat cu Nicole Gibbs, scor 6-3, 3-6, 6-2.

Sportiva româncă a fost eliminată în ultimii doi încă din primul tur: Maria Șarapova în 2017 și Kaia Kanepi în 2018.

După meci, Simona a explicat că partida a fost complicată și a recunoscut că a fost stresată înaintea meciului. Chiar dacă adversara din primul tur se afla pe locul 135 WTA, Halep crede că la oricine poate câștiga un turneu de Grand Slam. La sfârșitul conferinței, sportiva româncă a anunțat că vrea să câștige cât mai multe trofee, iar la finalul anului își dorește să se claseze pe prima poziție în ierarhia WTA.

”A fost complicat. Să câștigi un meci în 3 ani e destul de dificil. E bine că am putut să trec peste. Am fost stresată înainte de meci. Primul set a fost foarte bun. Am fost agresivă, am servit mai bine, iar tactică a fost mult mai bună. Ea lovește puternic dar, la final, mă bucur că am câștigat. A obosit și am știu că nu poate să mențină ritmul.”

Citește continuarea declarației Simonei Halep pe realitateasportiva.net.