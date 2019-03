Halep, dezvăluiri cutremurătoare după eșecul de la Indian Wells. Am plâns în vestiar

Simona Halep n-a acceptat prea ușor eșecul cu Marketa Vondrousova și a povestit ce a făcut în vestiar, după meci, scrie realitateasportiva.net.

„Infrângerile sunt mai uşoare acum, trec mai repede peste ele, dar încă sunt dezamăgită şi supărată că am pierdut. Am plâns în vestiar după mult timp pentru că am pierdut. Dau sută la sută în fiecare meci, în fiecare turneu, din acest motiv sufăr puţin când pierd”, a spus Halep.

Simona a explicat de ce a pierdut cu Vondrousova, în condițiile în care egalase la seturi.

„Mi-am găsit ritmul abia după setul secund, simţeam că pot să câştig meciul. Dar după primul game am pierdut multă energie şi mă simţeam răvăşită în unele momente şi am comis anumite greşele, iar ea a dominat apoi meciul. Am jucat puţin greşit, am alergat prea mult şi am fost prea defensivă”, își reproșează Halep.

Simona Halep a pierdut în trei seturi, cu scor 2-6, 6-3, 2-6, optimile turneului de la Indian Wells, de jucătoarea Marketa Vondrousova, după o oră şi 40 de minute de joc.