Halep are probleme medicale după primul meci de la Fed Cup. Anunţul făcut de sportiva noastră

Simona Halep a anuntat ca are probleme medicale dupa meciul cu Viktorija Golubici, din barajul pentru calificarea in Grupa Mondiala I a Fed Cup.

Sportiva noastra a dezvaluit ca a suferit o contractura, dar promite ca va strange din dinti si va fi pe teren si duminica.



"In game-ul doi am facut o contractura si am jucat cu probleme medicale. Sper sa fie bine. O sa lupt pana la capat sa castig meciul", a spus Simona Halep, citata de ziare.com.



Romania conduce Elvetia cu 2-0 si mai are nevoie de doar un punct pentru a se califica in primele opt echipe din Fed Cup.