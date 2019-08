Simona Halep așteaptă o galerie numeroasă și în Canada!

Simona Halep e gata de Rogers Cup, iar românca promite să fie la înălțime după câștigarea Grand Slam-ului de la Wimbledon.

„Sunt mai încrezătoare, am avut un succes enorm la Wimbledon. Nu vreau să vorbesc de șanse la US Open. Nici la Wimbledon nu am făcut-o. Și eu îmi doresc să am un joc perfect. E un circuit lung, o să vedem ce-o să fie. Iau săptămână cu săptămână și vedem ce va fi”, a spus Simona Halep, conform Pro X.

Fostul lider mondial e cap de serie numărul 4 la Rogers Cup, competiție care începe luni, 5 august. Simona va debuta însă două zile mai târziu. Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.