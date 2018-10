Gică Hagi, decizie-surpriză după ce a primit oferte de la Tottenham şi Newcastle

Gheorghe Hagi

Gică Hagi (53 de ani) a rememorat cu plăcere deciziile care l-au făcut unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti ai lumii. Actualul patron al Viitorului a recunoscut că şi-ar fi dorit să ajungă în Anglia, fiind ofertat în anumite puncte-cheie ale carierei sale.

Două dintre echipele de tradiţie ale Angliei, Tottenham şi Newcastle, l-au dorit pe fostul fotbalist român, dar acesta a ales Barcelona şi Galatasaray, ultima datorită salariului superior oferit: "Aveam Anglia (n.r. - înainte de Barcelona), îmi pare rău că nu m-am dus. Şi după aceea am avut Anglia, şi când am plecat de la Barca. Am avut Newcastle, Kevin Keegan m-a vrut, era unul dintre idolii mei, s-a dus în Germania la Bayern. M-a dorit, era la Newcastle, au vrut să mă ia, nu am acceptat, m-am dus la Galata până la urmă, pentru că erau mai mulţi bani. Atunci am ales banii. Am cerut salariu mai mare, nu a vrut să îmi dea şi atunci m-am dus la cine mi-a dat mai mult", a rememorat.

Hagi a precizat că echipa refuzată înainte de a ajunge pe Camp Nou a fost "Tottenham, dar am ales Barca. Chiar dacă am pierdut bani. Atunci am pierdut bani", a adăugat fostul decar al naţionalei, pentru TelekomSport, preluat de Mediafax.