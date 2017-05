Hagi nu i-a rămas dator nici lui Reghecampf. Ce i-a spus Regele după ce Reghe i-a ironizat un elev

Reghecampf l-a ironizat pe George Ţucudean în momentul în care fostul atacant al lui Dinamo şi al Stelei a semnat cu Viitorul lui Gică Hagi.

"Noul transfer al celor de la Viitorul, Ţucudean, când era la Steaua avea tricou de 30 de kilograme. Atât a cântărit pentru el tricoul la noi", a spus Reghecampf la Digisport.

"Am fost inspirat, nu mai are 30 de kilograme tricoul, acum are greutatea normală", a fost "înţepătura" Regelui.

"Nu se pune problema să plece, rămâne cu noi", a dat asigurări Hagi în privinţa lui Ţucudean.