Hagi și Popescu, în negocieri pentru un club renumit din Turcia

Presa turcă i-a surprins pe Gică Hagi și Gică Popescu la Izmir, unde ar purta discuții în numele unor investitori ruși.



"Hagi și Popescu au venit la Izmir pentru Karsiyaka", anunța presă din Turcia, prin vocea mai multor publicații importante, între care CNN Turk și Haberturc, potrivit sport.ro.



Potrivit presei turce, Karsiyaka SK, formație de tradiție în fotbalul din această țară, care nu a mai evoluat, însă, în prima liga din 1996, este subiectul preluării de o companie rusă.



Interesant este că, notează turcii, Hagi și Popescu sunt cei care au fost "autorizați" pentru a purta discuțiile de la Izmir!

A Russian side wants to buy Turkish 'sleeping giant' Karşıyaka. Gheorghe Hagi & Gheorghe Popescu are leading the talks. CC @Emishor pic.twitter.com/WQTxXwGG3F