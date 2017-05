Hagi i-a "suflat" campionatul, dar Gigi Becali se umple de bani. Ce mutări face în vară

Până la un verdict al celor de la TAS, campioana României este Viitorul lui Gică Hagi. Gigi Becali de la FCSB caută, în schimb, să adune cât mai mulţi bani, în urma vânzării de jucători.

Roş-albaştrii au primit oferte de la arabi pentru Muniru şi Boldrin.

"Despre plecări pe bani pot să vă spun atât. Am niște oferte. Pe Muniru am cerut 500.000 de euro, pe Boldrin am cerut 2.000.000 de euro. Este vorba despre o echipă din Arabia, care îi vrea pe amândoi. Așteptăm să vedem ce se întâmplă", a spus Becali pentru Digi Sport.

Rămâne de văzut dacă noul antrenor al FCSB, Nicolae Dică, va fi de acord cu aceste plecări.