Gică Hagi, atac la MM Stoica. L-a făcut de râs!

Hagi

Gică Hagi nu i-a rămas dator lui Mihai Stoica, după ce acesta din urmă s-a arătat deranjat că "Regele" încă mai vorbeşte despre jucătorii pe care i-a cedat la FCSB, Florinel Coman și Florin Tănase.

Hagi consideră că Stoica îşi caută alibiuri, ca să nu-l dea Gigi Becali afară.

"MM, mai gândește-te frumos la ce ai zis! Mai reflectează. De ce? Vezi că jucatorii ăia luați de la Viitorul, pe care i-a cumpărat patronul tău și pe care a dat nu știu câți bani, te fac pe tine campion. Știți că eu mă bat pentru copii! Luați istoria, luați ultimii 7 ani și vedeti ce am făcut pentru copiii mei, cum am ieșit public și am zis. La fel fac și acum. Ei caută alibiuri ca să nu-i dea Gigi afară, pentru că nu din cauza lui Gigi a pierdut Steaua campionatul, ci din cauza lor", a spus Gică Hagi.

Ce spusese MM Stoica la Digisport?

"Mă deranjează când Hagi vorbește, face conferință de presă, despre Coman și despre Tănase. Mă deranjează foarte tare pentru că ăia nu mai sunt jucători la Viitorul, nu mai are nici procente", afirmase MM Stoica.