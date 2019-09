H.D. Hartmann: "Cine este superspionul arestat"

Un editorial exploziv scris de H. D. Hartmann despre "cine este superspionul arestat".

"Explozia unei informații de la Otawa a lăsat lumea întreagă mută. Șeful civil al celui mai important centru de profile cibernetic și contraspionaj cyber din Canada, aflat sub directa comandă a biroului Primului Ministru canadian, este oficial acuzat de acțiuni aflate sub incidența legilor de trădare națională. Cameron Jay Ortis, cel acuzat practic de spionaj pentru o putere străină, deși ascuns lumii publice, devine în ultimile ore, subiectul unor discuții de culise extrem de dure și tăioase. Cum a fost posibil ca unul dintre cei mai importanți analiști din frontul invizibil al războiului cibernetic mondial să își trădeze țara și națiunea? Un mic crochiu de profiler nu va răspunde acestei întrebări, dar elemente de analiză pot crea măcar un început. Căci la mijlocul acestei trădări nu se află ideologia (stângită sau sovietică așa cum stim cu toții), ci o adâncă și extrem de fină competitiție dintre marile școli ale inteligenței mondiale.

Avem de a face cu un om crescut de către elita canadiană pentru a fi reprezentantul ei în Olimpul unei lumi dominate din ce în ce mai mult de internet. Cameron Jay Ortis a căzut din Olimp pentru că a dorit să dovedească că peste lumea națiunilor și statelor poate exista o supra putere, virtuală cu efecte directe în lumea reală. Educația lui, superioritatea inteligenței și întreg drumul său, ne arată că adevărata luptă nu se mai dă, decât parțial, în lumea de jos. Olimpul cibernetic domină astăzi toate marile mișcări strategice ale marilor puteri.

Ortis a fost considerat unul dintre cei mai inteligenți și educați expețti în criminalitate cibernetică din Canada. Produsul unei cariere academice exceptionale, cu o teză de doctorat intitulată Bowing to Quirinus:Compromised Nodes and Cyber Security in East Asia, Cameron Ortis exprima supremația logisticii inteligente în raport cu imensitatea universului internetului. Titlul acestei teze este extrem de intelectualizat, cu semnificații greu de decelat chiar și pentru marii cunoscători ai istoriei antichității vechi. Alegerea titlului face aluzie la una dintre cele mai disputate subiecte despre zeul proto-roman Quirinus, ca extracție din miticul trib al Sabinelor, care a fost apoi preluat de teologia Romei sub numele lui Romulus, unul dintre cei doi fondatori ai Cetății Eterne.

Mă refer la acest titlu, atipic pentru o discuție despre noduri și criminalitate cibernetică pentru că el presupune existența unei minți strălucite, legate prin varii gânduri și imense resurse de simbolistică, de marile jocuri geo-strategice ale lumii de astăzi. Ortis a fost de altfel primul academic canadian (din British Columbia, teritoriu imens cunoscut pentru bogății naturale și nu pentru resurse umane speciale) care a încercat să standardizeze profilele cibernetice ale diverșilor actori majori sau minori ai lumii internetului. A creionat astfel o teorie extrem de interesantă care face din istoria reală a fiecărui actor națiune fundamentul profilului său cibernetic. Această coaliție dintre psihologia istorică și vastitatea instrumentelor oferite de lumea virtuală, va propulsa academic pe Ortis spre cele mai solide catedre de cercetare din Canada.

Unde, are loc interacțiunea cu lumea chineză. O lume amplă, subtilă, perfidă și extrem de fină în a disimula profilele excte ale istoriei sale. 5000 de ani de adevăruri absolute, milenii de izolare dar și de deschider ăn termeni ai șocurilor limitate in timp, la care elita chineză a apelat pentru a împinge inainte națiunea chineză, au bruscat probabil admirația canadianului. O admirație care face apel la proto romanisme și care îndrăznește să cuprindă vastitatea imperială a lumii virtuale poate devenii ea însăși actor al acestui război.

Din ce în ce mai multi cercetători în relațiile internaționale își dedică timpul reconsiderării conceptelor tradiționale despre ceea ce constituie securitate într-o eră a tehnologiilor informaționale. Cu toate acestea, disciplina cercetării a concentrat această reexaminare aproape exclusiv pe Internet ca tehnologie de comunicații; o tehnologie care permite capacitatea de a schimba forme complexe de date - capacitatea de a vorbi la distanță, capacitatea de uni sub un singur concept (dacă acesta poate fi standardizat) întreaga biblioteca de gânduri, impresii, vise, colonialisme, dorințe de putere a tuturor statelor și națiunilor. Vizualizarea internetului prin prisma unui suport de comunicații ignoră în mare măsură dimensiunea sa mai puternică - capacitatea de a acționa de la distanță.



Iar Ortis, exact în acest domeniu a devenit specialist. Studiile lui examinează relația dintre difuzarea rapidă a internetului și apariția de noi riscuri prin digitalizarea amenințărilor tradiționale. Studiile lui definesc acest cadru cu noduri compromise. La baza acestui nivel de analiză se află argumentul potrivit căruia nodul compromis de pe Internet este problema centrală a unei lumi digitalizate atât din punct de vedere fizic cât și teoretic. Concluzia canadianului exprima clar teoria confrm căreia cu cît mai multe noduri naționale sunt compromise în lumea digitală, cu atât mai mult suveranitatea reală, concretă a acelui stat este transferată corupătorului. Mai mult, transferul de suveranitate al respectivului stat către un actor digital se putea face deseori fără ca acel stat să își dea seama de realitate. Pentru cunoscătorii războiului digital, China reprezintă nu numai actorul inamic cu cea mai mare putere cinetică din lumea virtuaă, dar și cu resursa umană de înteligență care să pună în aplicare un proiect de dominație globală absolută și de multe ori greu, dacă nu imposbil de detectat.



Ortis a intrat în acest război cu dorința imensă de a fi actorși cu aroganța unui acadmeic unic în felul său. Puține profile din lumea spionajului sunt atît de unice ca al lui. Pentru că, lumea afacerilor chineze a început să controleze lumea politică de la Beijing, mai ales prin cooptarea celebrilor princelinks (prințișori, urmașii direcți ai leaderilor generației revoluționare maoiste) la dezvoltarea și expansiunea economică chineză. Tocmai acest lucru a fost folosit de către un leader canadian fără scrupule în lupta cu China. Atât Trudeau (care a dovedit o lipsa totală de loialitate față de oamenii săi, de-a lungul întregii sale cariere) cît și Xi al Chinei au decis să ridice miza în războiul din Olimp. Trudeau își aresteaza omul care a construit actorul candian in lumea virtuală, pe cînd Xi refuză să negocieze statutul global al Huawey in Olimpul cibernetic. Pentru ceilalti participanți la acest război secret, dar carnivor, important va fi cum va reacționa celebrul sindicat de informatii “cei 5 ochi (the Five Eyes)” din Estul Asiei.

Ortis era efectiv omul de legătură al Canadei cu acest conglomerat de țări care asigură cea mai importantă rețea de contraspionaj în spațiul critic de emergență al Chinei. Trudeau și-a arestat analistul care definise pentru Canada tocmai termenii razboiului. Mutarea chineză nu se va lăsa așteptată. Mai ales că, după toate probabilitățile, trădarea lui Ortis de la Otawa face ca, astăzi, doi agenți de informații candieni să fie în pușcăriile chineze. Exact cum profesorul Ortis a scris in teza sa, compromiterea nodurilor virtuale are efecte directe în lumea fizică. Arestarea lui este prima dovadă concretă".