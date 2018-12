Nume uriaşe din sportul românesc, implicate într-un proiect fantastic

Nadia Comaneci, Ion Tiriac, Ilie Nastase, Simona Halep, Monica Rosu, Camelia Potec, Octavian Bellu, Marian Dragulescu, Mihai Leu, Mihai Covaliu, Alina Dumitru si ministrul Sportului, Bogdan Matei, s-au numarat printre cei prezenti astazi in Otopeni, la inaugurarea unei sali moderne de gimnastica pentru copiii de 3-5 ani, denumita GymNadia, un proiect al Fundatiei Tiriac, realizat in colaborare cu Fundatia Nadia Comaneci.

GymNadia se afla la Patinoarul Tiriac - Telekom Arena, in Otopeni, langa Bucuresti si este dotata cu aparatura si echipament aduse din SUA chiar de Nadia Comaneci si va funcţiona pe model american.

Aproximativ 30.000 de euro au costat echipamentele si aparatura.

"Gimnastica reprezinta catalizatorul pentru o noua generatie sanatoasa. Am dezvoltat acest loc, in care copiii se bucura de activitatea fizica. Distractia sta la baza celor mai relevante evolutii in lumea celor mici, aceasta este filosofia GymNadia. Copiii vin si isi fac prieteni aici, se distreaza si, fara sa realizeze, pun bazele generale in sport, invata coordonarea”, a declarat Nadia Comaneci.

"Este un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire, dupa cum spunea primul om care a ajuns pe Luna. Doar ca aici nu suntem pe Luna, ci pe pamant. Misiunea Fundatiei Tiriac este aceea de a contribui la formarea tinerilor in spiritul valorilor si principiilor de viata sanatoasa. Proiectul pe care l-am lansat astazi, sala de initiere in gimnastica si educatie fizica GymNadia, creeaza o baza materiala importanta pentru dezvoltarea armonioasa a viitoarelor generatii prin practicarea sportului inca de la o varsta frageda. Este un proiect cu atat mai valoros cu cat beneficiaza de implicarea Nadiei Comaneci, cea mai buna gimnasta a Romaniei si cea mai cunoscuta din toate timpurile", a declarat Ion Tiriac.

Sala de gimnastica GymNadia este o facilitate sportiva unica de acest tip in zona Bucurestiului. Amenajata la etajul superior al Patinoarului Tiriac - Telekom Arena, GymNadia beneficiaza de un spatiu de 630 metri patrati, prevazut cu vestiare si grupuri sanitare proprii.

.