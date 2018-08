Guy Verhofstadt, șeful ALDE Europa: Reprimarea violentă a protestelor, inacceptabilă

Guy Verhofstadt vs Tariceanu

"Ca urmare a recentelor evenimente din Bucureşti, dialogul şi cooperarea sunt singurul drum înainte. Dreptul de a protesta şi libertatea de întrunire nu pot fi îngrădite niciodată dacă se desfăşoară în mod paşnic. Cu toate acestea, este clar că reprimarea violentă a protestelor de stradă nu este acceptabilă. Se impune urgenţa ca Guvernul român să adopte reforme îndrăzneţe pentru a contracara eficient corupţia. De asemenea, este necesar să ne asigurăm că sunt oprite omnipotenţa şi manipulările efectuate de serviciile secrete. Este esenţial ca România să se menţină pe calea reformelor şi a politicilor progresive, mai ales în perspectiva mandatului Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene", afirmă Guy Verhofstadt, liderul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, scrie mediafax.ro.

Guy Verhofstadt este un politician belgian (premier al Belgiei între 1999-2008), eurodeputat din 2009 și lider al formațiunii Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE).

Beate Meinl-Reisinger, un politician din Austria, cere, în contextul situaţiei politice din România, excluderea formaţiunii române Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) din grupul european Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), informează Die Presse.

„Din punctul meu de vedere, a venit momentul să fie examinate consecinţele şi să se ia o decizie rapidă", a declarat Beate Meinl-Reisinger, liderul formaţiunii Forumul Liberal Noua Austrie (NEOS).

ALDE România a transmis ulterior, într-un mesaj postat pe Facebook în limba engleză, că nu poate fi acuzat de iliberalism un partid care luptă pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenești împotriva abuzurilor „statului paralel" format din reprezentanți ai serviciilor secrete și ai procuraturii.

La manifestaţia de vinerea trecută din Piaţa Victoriei câţiva jurnalişti austrieci au fost agresaţi de către forţele de ordine. Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a transmis, sâmbătă, un mesaj pe Twitter, prin care a condamnat violenţele produse la Bucureşti şi aşteaptă clarificări din partea României după ce jurnalişti austrieci au fost agresaţi de forţele de ordine în timpul protestelor desfăşurate vineri.

„Condamnăm puternic violenţele de la Bucureşti, în cursul cărora au fost răniţi mulţi demonstranţi şi jurnalişti. Aşteptăm clarificări. Îi doresc recuperare rapidă cameramanului ORF care a fost rănit", a transmis Sebastian Kurz prin Twitter.

Postul public austriac ORF a transmis o notă de protest după ce unii jurnalişti au fost agresaţi de agenţi ai forţelor de ordine în cursul mitingului desfăşurat vineri în Bucureşti. „În cursul confruntărilor între forţe speciale ale poliţiei şi demonstranţi violenţi, un cameraman ORF a fost bătut, iar corespondentul ORF Ernst Gelegs abia a scăpat de loviturile unui agent al forţelor de ordine care avea scut (...)", a transmis postul austriac.

Jandarmii au intervenit în forţă, vineri seara, cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă, în Piaţa Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflaţi în faţa sediului Executivului. Peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.