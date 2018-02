Guvernul român merge la Chișinău pentru o ședință comună cu Executivul moldovean

Premierul Viorica Dăncilă va avea, marţi, la Chişinău, întrevederi cu omologul Pavel Filip

Guvernele României şi Republicii Moldova vor avea, în perioada mediat următoare, o şedinţă comună la Chişinău, a anunţat, marţi, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei întrevederi cu omologul său român, Viorica Dăncilă. Premierul român a subliniat că țara noastră vrea să îşi sporească prezenţa investiţiilor în Republica Moldova.

"Împreună cu doamna prim-ministru am făcut o trecere în revistă a relaţiilor bilaterale şi am constatat că nivelul acestora este unul solid, relaţiile dintre Republica Moldova şi România sunt excelente. Am evidenţiat şi multiplele instrumente care pot face acest dialog şi mai rezultativ, mă refer în primul rând la şedinţele comune ale guvernelor care au fost foarte eficiente în trecut şi am hotărât că foarte curând vom avea o şedinţă comună a guvernelor şi de data aceasta am propus cu mult drag ca această şedinţă să aibă loc la Chişinău", a afirmat Pavel Filip.

Aflată în a doua sa vizită externă după preluarea mandatului de premier, Viorica Dăncilă a vorbit la Chișinău despre investiții.

Ea a precizat, la finalul unei întrevederi cu omologul moldovean, Pavel Filip, că una dintre priorităţile României este operaţionalizarea gazoductului Iaşi - Ungheni - Chişinău.

"Proiectul Iaşi - Ungheni - Chişinău reconfirmă rolul României de principal partener al Republicii Moldova, consecvent în efortul integrării europene. Am discutat cu precădere despre proiectele de interconectare şi aici operaţionalizarea interconectorului Ungheni - Chişinău reprezintă o prioritate nu numai pentru Bucureşti şi Chişinău, ci este un proiect major cu relevanţă regională pe agenda Uniunii Europene, în cadrul politicii privind dimensiunea estică", a arătat Dăncilă.

"I-am spus domnului prim-ministru Filip că România doreşte să îşi sporească prezenţa investiţiilor în Republica Moldova. Salutăm progresele realizate în vederea interconectării energetice pe dimensiunea de gaze naturale despre care a vorbit domnul prim-ministru. Suntem interesaţi de finalizarea cât mai rapidă a negocierilor dintre Transgaz şi partenerul din Republica Moldova, bineînţeles cu respectarea tuturor condiţionalităţilor", a adăugat Viorica Dăncilă.

Şefa Executivului de la Bucureşti va participa, marţi după amiază, la ceremonia de inaugurare a Asociaţiei Investitorilor Români din Republica Moldova. Referindu-se la asociaţie, Dăncilă a spus că "aceasta va crea fără îndoială noi oportunităţi de diversificare a prezenţei investiţiilor româneşti şi va contribui astfel la consolidarea poziţiei României ca prim partener comercial al Republici Moldova".