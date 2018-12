Guvernul PSD, acuzat că pregătește "Armagedonul taxelor". Teodorovici, anunț fără precedent

Teodorovici anunță măsuri fiscale pentru 2019

Guvernul României ar avea pregătită o Ordonanță de urgență cu peste 60 de articole, "fiecare articol cu o nouă taxă pentru fiecare sector din economie", acuză un senator din Opoziție. Este un "ARMAGEDON pentru sectorul privat", avertizează senatorul Florin Cîțu.

Senatorul PNL Florin Cîțu spune că în ședința de guvern de mâine Dragnea, Vâlcov, Teodorovici și ALDE introduc "OUG-ul care dinamiteaza tot sectorul privat si marcheaza revenirea Romaniei la socialism exact la 29 de ani dupa eliberare".

Noua Ordonanță ar conține taxe pentru retail, energie, sistem bancar, jocuri de noroc etc, "toate domeniile enumerate de Dragnea duminica seara".

La scurt timp după avertismentul venit de la economiștii PNL, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat că va susține o declarație de presă la Palatul Victoria, astăzi, începând cu ora 18.00.

Eugen Teodorovici este așteptat să anunțe măsurile fiscal-bugetare pentru anul 2019.

Explicația oferită de Florin Cîțu pentru valul de noi taxe puse companiilor private: nu mai sunt bani în buget pentru acoperirea promisiunilor PSD pe pensii, pensii speciale și salarii.

"ARMAGEDON pentru sectorul privat!

In sedinta de guvern de maine Dragnea si Valcov, sustinuti de Teodorovici si ALDE, introduc OUG-ul care dinamiteaza tot sectorul privat si marcheaza revenirea Romaniei la socialism exact la 29 de ani dupa eliberare.

Ordonanta are peste 60 de articole, fiecare articol cu o noua taxa pentru fiecare sector din economie!!!

Va atasez doua exemple. Dar OUG contine taxe pentru retail, energie, sistem bancar, jocuri de noroc etc , toate domeniile enumerate de Dragnea duminica seara.

Aceasta ordonanta nu a fost pusa in dezbatere publica si va aparea direct pe ordinea de zi in sedinta de guvern.

Nu-i mai intereseaza nimic. Bugetul este in FALIMENT si ei au promis pensii, pensii speciale, salarii. Vor forta sectorul privat sa plateasca", a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

"Tezele din decembrie" ale Liviu Dragnea: ce taxe anunță liderul PSD

În discursul de duminică seara de la Consiliul Național al PSD, Liviu Dragnea a transmis mai multe semnale concrete cu privire la modificările fiscale care urmează să fie făcute în 2019.

"România nu este un sat fără câini", a fost mesajul repetat al lui Dragnea împotriva multinaționalelor. Redăm mai jos câteva declarații controversate ale lui Dragnea cu privire la sectorul privat:

- "Lupta se duce şi cu cei care se uită cu lăcomie, cu lăcomie la resursele noastre. La resursele natural ale României. Şi la potenţialul energetic. De asemenea, se duce lupta şi cu cei care sunt nervoşi că România a ajuns în domeniul agriculturii în aceşti doi ani în fruntea Europei de exemplu la floarea soarelui şi porumb. Că am fost primii în Europa care am acordat subvenţii nu numai la timp şi în avans şi că şi suma suntem primii in Europa si care am extins sistemul de irigaţii..."

- "Hai să dăm câteva exemple. Că vorbim de afaceri care se fac în România. Domle, dacă tot ţipă că România e o ţară coruptă, atunci marile companii de ce vin în continuare aici? Adică nu-i deranjează nimeni, nu ii blochează nimeni, uhhh, dar văd că în continuare vin că… şi chiar e bine să vină. Hai să dăm câteva exemple ca să nu creadă cineva că suntem noi nebuni sau naţionalişti. Că vrem să continuăm să acceptăm în continuare nişte farse ale unor şmecheri. Eu nu-s de acord cu asta. Cu toate riscurile pentru mine. Deja m-am obişnuit deja, nu mai am teamă. cum să crezi de exemplu în onestitatea unui mare lanţ de hypermarketuri care cu afaceri de miliarde declara profit 0,5%.



Păi te gândeşti… chiar îi plângi de milă. Cum domle, se chinuie în ţară asta de ani de zile, şi doar 0,5% profit. Şi dup-aia sigur că afli informaţiile, că de exemplu cumpără sticlă de suc, nu-i dau numele, e un suc pe care îl bem mulţi dintre noi. Nu îl cumpără din România, unde se produce şi în România, cu 0,9 lei. Îl cumpără dintr-un paradis fiscal cu 2 lei 20. Şi îl vinde cu 2,70. Dacă l-ar cumpără cu 0,9 lei, adică cu 90 de bani din România, şi l-ar vinde cu 2 lei 70, profitul, între 0,9 şi 2,70, s-ar impozita aici. Pe când aşa se impozitează… nu. Adică nu se impozitează într-un paradis fiscal. Şi te-ntrebi, coincidenţa asta aşa, chiar n-or şti cei care conduc hypermarketul asta de… de lucrurile astea? de exemplu.

- O multinaţională din Energie. Afaceri grele. Are profit de 0,8 la mie. Ah, nu mai e la sută, e la mie. Deci gândiţi-va cum se chinuie aceşti oameni. Cum se chinuie aceşti oameni la afaceri de miliarde de euro, profit doar 0,8 la mie. Eugen Teodorovici, eşti pe-aici. Domne, găşiţi ceva, nişte… mai ajutaţi-i, că chiar e… problema. O firma mare de telefonie. Cu epoleţi. Afaceri între 3 şi 4 miliarde. Profitul raportat. Uriaş. 1500 de lei. Domne, e profit. Că să discutăm cinstit. Şi eu vreau să va spun ceva. Eu le spun de aici, de la tribuna Consiliului Naţional tuturor acestora că în România nu e sat fără câini. De mâine… de mâine să finanţeze din nou toate atacurile împotriva mea, a premierului, şi-a Guvernului şi-a partidului. Să le finanţeze. Dar România nu e sat fără câini. Nu putem stă că momâile, să vedem cum ni se iau resursele, adică o companie a cumpărat o companie românească, dintr-un domeniu, nu dau numele deocamdată, să nu se supere unii din Guvern. Sau de lângă Guvern..."

- "Sistemul bancar. E un sistem de la care orice ţară şi orice popor aşteaptă să sprijine economia. Adică domle să facă profituri băncile, doamne ajută, dar să facă profituri sprijinind economia. Pentru că, te gândeşti, domle, dacă sprijină economia se dezvoltă, au mai mulţi clienţi, deci o să facă şi mai mulţi, şi mai mulţi, şi mai mulţi bani. Nu sprijină economia. Şi eu zic că Guvernul ar trebui să ia măsuri serioase în ceea ce priveşte lăcomia bancară şi evoluţia ROBOR. Noi suntem în situaţia în care ne uităm cu toţii, că un popor blând ce suntem şi de bună-credinţă, cum se joacă marile bănci între ele, şi stabilesc ele dobânda pe care trebuie să o plătească românii".

- "Deci sistemul bancar nu sprijină economia, este cu mult sub media europeană, şi de exemplu, avem cele mai mari diferenţe între credite… între dobânzile la credite şi cel la depozite. Diferenţe de 7% în România, în condiţiile în care Uniunea Europeană este… această diferenţa de 2,1%. Şi acolo sistemul bancar sprijină economia. La noi nu. În schimb, te întrebi domne, pe ce fac profit dacă nu sprijină economia? Pe jocul cu ROBOR-ul. Pe care îl stabilesc între dumnealor".

- "E foarte bine că au făcut profit. De exemplu anul asta au făcut profit 5,6 miliarde de lei. Perfect, să facă şi mai mult. Dacă făceau profitul sprijinind economia erau în regulă, dacă nu, eu zic că orice lăcomie în orice domeniu trebuie să fie ponderat. Şi eu sunt sigur că aveţi suficiente metode, suficiente idei, pentru că foarte rapid, adică nu peste un an sau doi, foarte rapid să apară aceste măsuri. Şi multe altele".

- "Faptul că generăm atâta nervozitate din partea celor pe care vrem să ii punem să lucreze în mod cinstit în România înseamnă că suntem pe calea bună şi că România nu mai este la cheremul acestor acestor interese străine".