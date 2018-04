Guvernul, pe minus! Scad încasările după ,,revoluția'' fiscală

Veniturile fiscale, adică ceea ce strânge Fiscul din taxe şi impozite, au scăzut în primele trei luni din an cu 1,5% faţă de perioada similară a anului trecut .Situaţia s-a agravat în martie când veniturile fiscale au scăzut cu 9,4% faţă de martie 2017, iar veniturile din TVA au scăzut în martie faţă de martie trecut cu 9%, informează ZF

Veniturile bugetului general consolidat au crescut în T1 cu 11,5% faţă de T1 2017 – un plus în buget de 5,3 miliarde de lei. Dar cheltuielile au crescut cu 22,1%, adică cu 12,8 miliarde de lei, ceea ce a accentuat deficitul bugetar până la 4,5 miliarde de lei (un miliard de euro) în primele trei luni din an. În T1 2017 bugetul era pe excedent – plus 1,5 mld. lei.

Dacă veniturile sunt văzute pe capitole, atunci situaţia nu mai arată deloc bine. Pentru că veniturile fiscale, cele care asigură peste 80% din veniturile statului, au scăzut în primele trei luni din an cu 1,5%, echivalent a 550 de milioane de lei.

