Guvernul, făcut praf, într-un atac devastator: "Idioțenie sau trădare? Habarniștilor!"

Președintele PNL, Ludovic Orban, a desființat guvernul condus de Viorica Dăncilă, într-o postare pe Facebook.

"IDIOTENIE SAU TRADARE?

Guvernul este aproape repetent la fonduri europene. Miliarde de EURO care ar putea sa vina in Romania si sa contribuie la imbunatatirea vietii a milioane de romani sunt tinute la granita de incompetenta si dezinteresul cabinetului de 2 lei. girat de brontozaurii epocii de mult apuse. Singura speranta de a creste absorbtia fondurilor europene este la autoritatile locale.

Primarii, presedintii de Consilii judetene ( in special cei ai PNL ), in ciuda franelor birocratice nascocite de habarnistii adusi de PSD si ALDE la butoanele ministerelor, au reusit sa obtina finantari de miliarde pentru proiecte de interes pentru romanii care traiesc in localitatile lor.

Ce credeti ca face guvernul, care ar trebui sa fie primul preocupat de cresterea absorbtiei? Amana la calendele grecesti organizarea licitatiilor. Cum? Muta controlul EX-ANTE pentru documentatiile de licitatii de la Autoritatea Nationala de Achizitii Publice la Autoritatile de Management. Acestea nu au compartimente specializate, nu au angajati pregatiti pentru asa ceva si nici macar nu sunt autorizate sa efectueze acest control, deci nu vor fi capabile luni de zile sa dea drumul la licitatii. Efectul va fi ca multe autoritati locale nu vor mai avea timpul necesar sa implementeze proiectele si vom bierde bani cu nemiluita.

Treziti-va, habarnistilor! Abrogati prostia asta pentru ca altfel se va vedea clar ca sunteti impotriva romanilor, deci tradatori", a scris Ludovic Orban pe Facebook.