Guvernul, atacat dur pentru bâlbâieli și incompetență în cazul Uber

Uber, interzisă dar permisă

Guvernul PSD-ALDE este criticat dur pentru "incompetența și minciuna" prin care amenință să închidă aplicațiile de ridesharing folosite de peste 2,5 milioane de români.

Guvernul pune în pericol aplicațiile de ridesharing folosite de milioane de români și obligă firmele străine din această industrie care au creat mii de locuri de muncă și contribuie cu milioane de euro anual la bugetul de stat să se retragă din România, acuză Pro România.

Dacă cele trei firme care activează în prezent pe piața transportului alternativ – Uber, Clever și Bolt, vor decide să se retragă din România ca urmare a măsurilor restrictive impuse de Guvern, atunci peste 20.000 de șoferi parteneri vor rămâne fără un venit pentru familiile lor, în timp ce România va fi mai săracă cu 1 miliard de lei atât cât reprezentau beneficiile directe și indirecte aduse de industria de ridesharing.

"Dacă până acum Guvernul a dat tot felul de ordonanțe care au bulversat sectoare întregi ale economiei – cum a fost celebra OUG 114, de data aceasta tocmai lipsa de reglementare va deschide calea abuzurilor pentru șoferii și pasagerii care folosesc platformele de ridesharing.

Ca de obicei, miniștrii din Guvernul Dragnea - Dăncilă au promis și nu au făcut nimic. Însă de data aceasta incompetența lor nu înseamnă doar lipsa de autostrăzi, spitale sau școli, ci se traduce prin șomaj și mai puțini bani la buget din taxe și impozite", se arată în comunicatul Pro România.

PRO România susține funcționarea acestor platforme, deoarece consideră că doar un mediu concurențial sănătos poate duce la creșterea calității serviciilor de transport.

"Actualul Guvern nu înțelege viitorul, inovația și tehnologia și refuză să accepte că doar clientul este singurul care poate aprecia care dintre serviciile existente pe o piață este mai bun", spune partidul lui Ponta.

Prin urmare, PRO România solicită Guvernului să emită cât mai urgent un act normativ care să permită funcționarea acestor aplicații și să înceteze să mai fie o mașinărie de făcut șomeri și sărăcie.

Deși s-au dat primele amenzi pentru șoferi Uber prinși în trafic, ministrul Transporturilor a făcut joi declarații halucinante.

Cuc a declarat, la Palatul Victoria, că îi sfătuiește pe șoferii Uber care au fost amendați joi, în prima zi de la intrarea în vigoare a ordonanței privind taximetria, să conteste sancţiunile în instanță.

Ministrul Transporturilor a insistat asupra faptului că reglementările în vigoare nu ar interzice activitatea firmelor car-sharing şi că ar fi vorba doar de o manipulare cu scop electoral.

"Noi am dat o ordonanţa 21, vine sa combată pirateria. Pirateria înseamnă când transporţi persoane şi nu declari acele sume pe care le încasezi. Dar eu ştiu că la Uber se face plata online, se eliberează o dovada, deci ei nu sunt piraţi. (...) Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi să conteste in instanţă. Şi eu am fost amendat de poliţie şi am contestat când am considerat că mi s-a facut o nedreptate", a declarat Cuc.