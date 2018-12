Guvernul a majorat bugetul trimestrial acordat medicamentelor cu 80 de milioane de lei

Guvernul a adoptat, joi, o ordonanță de urgență care prevede o creștere de 80 de milioane de lei a bugetului trimestrial acordat pentru medicamentele suportate din Fondul Național Unic al Asigurărilor de Sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății.

„În decursul ședinței de Guvern Pe ordinea de zi am avut și am adoptat în Guvern o OUG prin care s-a creat cadrul legal pentru neincluderea consumului de vaccinuri achiziționate, centralizate și finanțate de Ministerul Sănătății în calculul taxei clowback. Prin acest act normativ se asigură o creștere a bugetului aprobat trimestrial aferent medicamentelor suportate din fondul național unic al asigurărilor de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății. Începând cu trimestrul patru din acest an până la data de 31 decembrie 2019 prin aplicarea indicilor de inflație calculați pentru perioada 2012-2017 de către INS, valoarea bugetului aprobat trimestrial va fi de 1595 de milioane de lei. Valoarea din 2012 până în prezent a acestui buget a fost de 1 miliard 515 milioane de lei, așadar vorbim despre o creștere cu 80 de milioane”, a declarat purtătorul de cuvând al Executivului, Nelu Barbu, la finalul ședinței de joi a Guvernului.

„(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, contribuţia trimestrială se calculează prin aplicarea unui procent "p" asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, din care se exclude valoarea consumului pentru medicamentele prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi art. 12 pentru care se încheie contracte costvolum/cost-volum-rezultat, în condiţiile legii”, prevede OUG pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

De asemenea, inițiativa prevede că „Prin excepție de la prevederile art. 1, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum și deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanții legali ai acestora, nu datorează contribuția trimestrială pentru valoarea consumului centralizat aferentă vaccinurilor achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate; lista vaccinurilor achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii”.