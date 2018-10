Guvernul a aprobat noua Lege a Pensiilor. Ministrul Muncii: Nicio pensie nu va scădea

Guvernul a aprobat miercuri Legea pensiilor! Actul normativ vizează peste 5 milioane de români și va scoate din buget 80 de miliarde de lei în decurs de patru ani. Lia Olguţa Vasilescu a spus că nicio pensie nu va scădea după recalculare. Totodată, premierul Viorica Dăncilă promite că noua lege va face dreptate: adică pentru muncă egală se va acorda plată egală. Asta doar pentru cei care au plătit contribuții an de an la stat. Căci parlamentarii, spre exemplu, primesc pensii speciale pentru numai patru ani de activitate, cât are un mandat. Cea mai mică pensie, 1.800 de lei.