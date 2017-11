Guvernele Grindeanu și Tudose, pe masa de operație a PSD. Două evaluări care se bat cap în cap

Toate cartonașele galbene și roșii pe care PSD-ul le-a dat Guvernului Grindeanu, prin evaluarea lui Darius Vâlcov de la momentul aruncării peste bord a fostului premier au rămas “măsuri neîndeplinite” și la patru luni de la investirea Guvernului Tudose.

Premierul Mihai Tudose se laudă pe pagina sa de Facebook că România se întrece cu China la ritmul de creștere economică. Asemănările se pot face și între PSD și partidul comunist chinez când vine vorba de "propagandă" și evaluări pe linie de partid.

În urmă cu cinci luni, pregătit pentru execuția lui Sorin Grindeanu, care căzuse în dizgrație, partidul a scos la înaintare peste 150 de "măsuri neîndeplinite" într-un raport masiv de 161 de pagini scris cu acribie de Darius Vâlcov.

Același autor a realizat de data asta o analiză care se concentrează pe "măsurile îndeplinite" și a dat "delete" la tot ce-i reproșase lui Grindeanu. Acum partidul de guvernământ își laudă acum doar "realizările mărețe", sub euforia creșterii economice record.

Raportul PSD privind programul de guvernare. 44 de pagini, 100 de realizări. Oficial le merge bine

Marea majoritate a bilelor negre date fostului premier au rămas nerezolvate și sub mandatul lui Tudose. Mai mult, în raport cu programul de guvernare re-cosmetizat (varianta 2.0), PSD-ul a realizat câteva scamatorii fiscale prin care și-a anulat promisiunile inițiale și i-a făcut pe români să vadă că au fost păcăliți: de exemplu, transferul contribuțiilor, supraacciza la carburanți sau reintroducerea taxelor pe dobânzile bancare.

Să trecem în revistă câteva dintre "măsurile neîndeplinite" de Guvernul Grindeanu, conform evaluării PSD din iunie 2017, care au aruncat anatema asupra fostului premier și au dus la "mazilirea" lui pe motiv că nu a pus în aplicare Biblia de guvernare:

"Măsuri neîndeplinite": Codul Economic al României, Reducerea TVA de la 20% la 18%, Maxim 50 de taxe menținute, Toate taxele plătite online din 1 ianuarie 2018, Credite fără dobândă pentru tineri, Impozit 0 pentru salariile sub 2.000 lei, Impozitare suplimentară prin legea redevențelor, Neimpozitarea veniturilor pentru medici, Eliminarea impozitului pe dividende etc etc: