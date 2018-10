Guşă: "Dragnea a fost rănit rău după referendum. Baronii nu au avut interes să mobilizeze lumea"

Cozmin Guşă la Realitatea TV

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit la Realitatea Tv, despre situaţia lui Liviu Dragnea în PSD, după ce referendumul a eşuat. Şeful PSD a fost rănit după referendum, întrucât baronii PSD nu au avut interes să mobilizeze oamenii la vot, drept urmare, în urma eşecului, Dragnea nu a avut cum să se impună în faţa partidului, consideră Guşă. Acesta a mai spus că Dragnea este considerat puternic pentru că România nu este condusă, de fapt. Totodată, Guşă a mai spus că dacă Dragnea ar da amnistia, ar pierde şi sprijinul baronilor din partid, dar şi pe cel al televiziunilor de casă, Antena 3 şi RTV.

Cozmin Guşă a vorbit în emisiunea "Talk News", moderată de Denise Rifai, despre referendumul pe care Liviu Dragnea l-a programat, dintr-un calcul simplu, dar disperat, şi care l-a adus într-o situaţie dificilă din punct de vedere politic. Guşă a mai adus aminte şi despre cum acţionează grupul de la "Scroviştea":

"Putem să facem emisiunea asta de râsu-plânsu. Dragnea nu a rezolvat nici problema pragului de sus al uşii, a dat cu capul de el ca prostul, ca un prost la propriu, nu trebuie să se simtă jignit. Iar acest referendum, pe care el l-a dorit, el l-a programat, l-a adus într-o situaţie foarte dificilă din puncte de vedere politic. Îl urmăream şi am un răspuns pentru modul în care acest grup de la Scroviştea acţionează. Ei s-au înţeles între ei: "Băi, eu Dragnea, eu Dinescu, eu Buşcu, eu Vâlcov, suntem şmecherii României, noi între noi ne spunem adevărul, pe restul îi minţim, fără să clipim. Acum vreo 3 zile mă uitam la o emisiune a poetului chefliu, Mircea Dinescu, la TVR, unde are o emisiune foarte bine plătită, în care jura cu mâna pe Biblie, la propriu, că nu îl cunoaşte pe Dragnea, nu s-au întâlnit. Nu este chiar un sacrilegiu ce a făcut, pentru că Dinescu este ateu", a mai spus Guşă.

În acelaşi timp, acesta a mai explicat apoi că Dragnea nu poate ieşi din spirala urii românilor împotriva lui, întrucât şeful PSD nu poate ieşi singur pe stradă:

"Dragnea şi-a dorit referendumul dintr-un calcul simplu, dar disperat. El nu reuşeşte să iasă din aceaastă spirală a urii românilor împotriva lui. El nu se poate plimba pe stradă, nu poate să iasă liniştit. Românii îl urăsc, unii argumentat, alţii instinctual, pentru că îl simt ca un generator al faptelor proaste care le generează viaţa în acest moment. Şi a zis aşa: "Domnule, dacă tot avem semnaturile strânse de BOR şi de neoprotestanţi, atenţie, căci cele 3 milioane sunt şi de la neoprotestanţi, "hai să câştig acest referendum pe spatele BOR şi să încerc în prag de nominalizare pentru prezidenţialele din 2019 să pozez în învingător". Într-un om care, cel puţin 30% dintre români, să pozez că aş fi preferat. Nervozitatea lui legată de faptul că i-a fost devoalat planul că ar fi vrut să se anunţe la prezidenţiale confirmă că de fapt aşa voia. Şi violenţa de limbaj cu "tâmpit"... nu e Dragnea să pună etichete de tâmpit, săracul".

Consultantul a mai susţinut că Dragnea pare omul cel mai puternic din România tocmai pentru că România nu este condusă, iar reacţiile de la de la Bruxelles arată chiar asta:

"Dragnea pare omul cel mai puternic din România tocmai pentru că România nu este condusă. Domnul Iohannis petrecând între discursuri fără conţinut şi vacanţe, fel de fel de intervaluri în care nu îi pasă, România nu e condusă, de la Iohannis în jos. Reacţiile de la Bruxelles sunt pentru că ei au înţeles că România nu este condusă. Nervozitatea Corinei Creţu de alaltăieri, în care în calitatea ei de comisar european al României, de pesedistă, a persiflat Guvernul României, este tot o modalitate prin care sugerează că România nu este condusă. Şi atunci, Liviu Dragnea, un băiat de miliţian din Gratia pare că ar conduce-o. El fiind parte a Statului Paralel, nu are probleme să mintă fără să clipească. Sigur, şi-a luat 3 zile de pauză, pentru că a fost rănit rău, după acest referendum care lui i-a distrus două planuri".

Întrebat dacă la referendum a fost un boicot PSD la referendum, Guşă a spus că baronii PSD nu aveau interes să îşi mobilizeze structurile, şi este foatrte grav că mare parte din electoratul PSD a trecut într-o categorie de nehotărâţi, şi asta este periculos pentru PSD. Armata PSD sub generalul Dragnea nu mai reacţionează şi asta se va vedea şi la europarlamentare, mai crede Guşă:

"Nu, deloc, asta e o teorie a celor care nu se pricep la PSD. Şi o luăm logic, dacă la Cex au fost 60 de partea lui, iar 8 împotrivă, înseamnă că acea structură ar fi trebuit să iasă, de jumate de milion cu carnet, plus familii şi cunoscuţi, ar fi trebuit să iasă. Acasă la ei, aceşti baroni au dat de activul de partid care nu îl mai vrea pe Dragnea. Şi chiar dacă marea majoritate dintre ei sunt ortodocşi, nu le mai place Dragnea. Eu am experimentat asta, am întrebat lumea. Nu le mai place Dragnea. Iar baronii nu au ce să facă. Baronii îşi pot mobiliza structurile, dacă au ceva de câştigat investesc nişte bani, şi îşi iau postul de primar, consilier, preşedintelle de CJ. Aici nu aveau interes. Şi de aici se vede că mare parte din electoratul PSD a trecut într-o categorie de nehotărâţi, şi asta este periculos pentru PSD. Armata PSD sub generalul Dragnea nnu mai reacţionează şi asta se va vedea şi la europarlamentare", a mai spus Guşă.

Cozmin Guşă a mai vorbit şi despre înregistrările în care Adrian Ţuţuianu spunea că PSD este un partid de maimuţe, punctând că problema este să nu ajungem noi maimuţici, să tolerăm guvernarea la infinit:

"Tu nu ai vazut că ei se autodefinesc ca maimuţă, adică marele Ţuţuianu s-a autodefinit şi el ca maimuţă, o maimuţică. Drama nu e la PSD, că sunt maimuţici. Că au dovedit că aşa sunt, nu a avut nimeni curaj acolo. Problema este să nu fim noi definiţi ca maimuţici, adică să acceptăm acest lucururi la infinit. Astea sunt efectele preşedinţiei lui Băsescu şi a dictaturii Statului Paralel. Atât am ajuns să fim. România a fost luată la ciomege, partidele politice, mare majoritate sunt formate din oportunişti care se pricepeau la ceva... acum au ramas doar niste oportunişti, că vorbim de PSD, de PNL, de alte partide, care nu sunt in stare să îşi facă treaba, şi ajungem să facem dezbatere despre Andruşcă. E clar că omul este refuzat de gramatică, de logică, de orice. E zero, nu are nimic. Dar să faci mare dezbatere despre el, tu ca mare vicepreşedinte de partid, în loc să propui excluderea lui de pe lista de miniştri te arată aşa cum te-ai deficit, domnule ŢuŢuianu, o maimuţică. De aici şi revolta romanilor la referendum: normalitatea românilor în faţa acestei guvernări dezastruoase", a mai spus Guşă.

Acesta a mai punctat că realizatorii Realitatea Tv au avut mână liberă să îl susţină pe Klaus Iohannis în 2014, deşi el a spus că are altă părere, dar nu a avut vreo intervenţie asupra moderatorilor. În context, Guşă a mai punctat că Iohannis este comod cu Dragnea pe piaţă pentru că nu are cu cine să se compare. Dacă PSD avea un lider puternic lui Iohannis îi era greu să vină în faţa camerelor, mai crede acesta. Totodată, Guşă a subliniat importanţa deciziei românilor de a nu se prezenta la referendum, care este o revoltă şi o normalitate a românilor în faţa guvernării şi a Opoziţiei, ambele dezastruoase:

"Aici noi suntem într-o poziţie în care ne este clar că la vârful PSD este un grup infracţional organizat, dar pentru că cei din Opoziţie, mai ales PNL, sunt dedicaţi ideii de amnistie şi graţiere, care li se aplică şi lor, nimeni nu acţioneză. Mai mult, Klaus Iohannis îl priveşte pe Dragnea cu îngăduinţă pe Liviu Dragnea, dintr-un singur motiv: ca sa aibă şi el cu cine să se compare, să pară el mai mai bun şi mai deştept. Adică îi convine. Domnul Iohannis este comod cu Dragnea pe piaţă pentru că nu are cu cine să se compare. Dacă PSD avea un lider puternic lui Iohannis îi era greu să vină în faţa camerelor, eventual la Realitatea Tv, pentru că tot l-aţi susţinut. Aţi fost liberi, eu nu l-am lăudat niciodată, dar nu v-am împiedicat pe niciunul, nu am avut nicio intervenţie(...) Noi suntem acum într-o dictatură a proştilor. România sub această epocă a maimuţicilor din PSD în frunte cu maimuţa şef, Liviu Dragnea, a decăzut mult. Românii, faptul că nu au acceptat să se prezinte, pentru că era vorba de Liviu Dragnea, a fost o veste bună, şi ne-am putea reinventa în anii electorali care vin, ca avem 2019, 2020".

Totodată, Cozmin Guşă a mai explicat care este logica lui Liviu Dragnea de a nu da amnistia. Ar pierde şi sprijinul baronilor, şi pe cel al televiziunilor de casă.

"PNL nu oferă alternativă pentru că nu sunt lăsaţi să o facă. Liderii PNL sunt interesaţi de amnistie şi graţiere, şi Dragnea tot nu o dă. E simplu de ce nu o dă. În secunda doi, după ce dă amnistia şi graţierea, îşi pierde spirijinul şi în partid, şi în mass media. Tu crezi că după ce dă amnistia şi graţierea, Dan Voiculescu îl mai sprjină? Tu crezi că RTV şi Sebastian Ghiţă îl mai sprijină? Tu crezi că alte site-uri şi trusturi care au patroni cu probleme îl mai sprijină? El stă pe acest joc în care a înţeles că cei din media în care patronii, ginerii, directorii interesaţi îl sprijină până când dă amnistia şi graţierea! El a înţeles asta".

Cozmin Guşă a mai făcut o dezvăluire legată de strategia lui Liviu Dragne pentru amnistie şi graţiere. A avut o variantă pentru această vară, dar a fost sfătuit de consultanţii israelieni să renunţe, pentru că rămânea fără sprijinul mass media şi baronilor:

"Fac o dezvăluire. În această vară voia să vină cu o variantă prin care oamenii politici care beneficiau de amnistie şi graţiere să nu mai poată candida un mandat. Adică în 2020 nu candidaţi, veniţi în 2024. Nu era rea, din punct de vedere public era ceva. Dar au venit consultanţii israelieni care au spus: "Alo, daddy, dacă dai amnistia şi graţierea, Voiculescu, Ghiţă şi alţii te părăsesc de a doua zi, că nu le miroşi bine. Şi ce te faci? 2. Cei din partid, baronii, te părăsesc şi ei, că nu le place de tine ca şef, ai doar 4% public, ai dus partidul 10 etaje în jos. Ce te faci? Deci nu o da!", a mai relatat Guşă.

"Dacă dă amnistia şi graţierea, el este mort, şi la mass media, şi la sprijin politic", a concluzionat Guşă.