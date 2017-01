Cozmin Guşă: Gestul lui Iohannis, gest de luptă politică. Referendumul, fără consecinţe juridice

Consultantul politic Cozmin Guşă a analizat, la Realitatea TV, anunţul preşedintelui României de începere a demersurilor pentru un referendum în care românii să spună dacă sunt de acord sau nu cu proiectele de ordonanță de urgență privind grațierea și modificarea Codului Penal și Codului de Procedură Penală.

Vorbind, la Realitatea TV, în emisiunea Prime Time News cu Denise Rifai, după anunţul făcut luni seară de preşedintele Klaus Iohannis că pregăteşte un referendum pentru consultarea cetăţenilor în privinţa graţierii şi a modificării Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală, Cozmin Guşă a precizat că, din perspectiva sa, este un gest "de luptă politică" al preşedintelui şi a trasat câteva direcţii posibile ale următoarelor mişcări ale PSD.



Consultantul politic a explicat că "trebuie să traducem prima dată din punct de vedere al interesului strict al preşedintelui Iohannis în această luptă politică, război adevărat pe care l-am discutat încă din timpul campaniei...cam tot ce am discutat noi s-a întâmplat, tot la tine în emisiune am analizat un scenariu, vorbeam despre pace sau război şi iată că este război în toată regula în care, într-adevăr, Klaus Iohannis are interesul să păstreze iniţiativa".

Cozmin Guşă consideră că, în acest război, sunt trei entităţi care contează: "prima o reprezintă Iohannis însuşi, apoi urmează PSD şi majoritatea parlamentară şi guvernarea şi apoi sunt cetăţenii", a explicat acesta, vorbind şi despre cele două categorii aflate în dezbatere stringentă: amnistia şi suspendarea". Analistul a amintit că, duminică seară, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, a spus că se joacă un şah între Klaus Iohannis şi ai săi şi Liviu Dragnea şi majoritatea parlamentară, spunând "mutările de deschidere le-a făcut Klaus Iohannis, care a mutat terenul de joc într-o zonă a constituţionalităţii, zonă care îi conferă o statură de preşedinte îngrijorat, vorbeşte despre un pericol, al graţierii şi foloseşte aceste termen care îi dă portanţă, respectiv referendum.

