Guşă, despre alegerile din Franţa şi scopul lui Putin: "A vrut întotdeauna o Europă mare"

Cozmin Guşă a vorbit despre politica externă, făcând o analiză a principalelor tendinţe de influenţă la nivel global. Consultantul politic a explicat că, indiferent de rezultatul alegerilor din Franţa, "viitorul este unul tulburat", precizând şi că scopul lui Vladimir Putin nu a fost niciodată să distrugă Uniunea Europeană, ci doar să o subjuge.





Consultantul a explicat motivul pentru care miza alegerilor de duminica aceasta din Franţa este mai serioasă decât s-ar putea crede, la o primă vedere.



"Lumea aşteaptă rezultatul alegerilor din Franţa, mulţi gândindu-se doar la cauzele simpliste, fără să se gândească că într-un fel lumea s-a modificat mult în ultima perioadă, sub ochii şi urechile şi urechile prea puţin atente ale contemporanilor noştri. Lumea e un conglomerat guvernat de lăcomie, un dans al lăcomiei individuale şi de grup în care ne-am prins cu toţii. Nu mai există solidaritate, pentru că neoliderii excelează în a nu-şi ţine cuvântul. Semnalul evident generat în SUA marchează rebipolarizarea lumii.



În jurul acestor poli, Eurasia şi lumea Euroatlantică, se împarte în SUA şi Marea Britanie şi restul Europei. Franţa are rolul unui magnet destabilizator sau stabilizator. Macron e un reprezentant al finanţelor mondiale care, practic, conduc lumea, al establishment-ului.



(...) Autocraţiile nu sunt nici pe departe mai drepte sau mai corecte, dar pot arăta cu degetul problemele finanţelor mondiale.



Marine, aşa se numeşte în campanie, la fel ca Hillary, se erijează în reprezentanta patrioţilor, a celor care critică bine, dar nu au soluţii. E populară, ajunge la inima multor francezi şi e pe un val popular. Ceea ce părea previzibil după primul tur, alegerea lui Macron, acum nu mai este. Macron -din pricina bârfelor, a ciudăţeniei sale ca personaj- e, în ultima săptămână, în declin, iar Marine a luat avânt", a spus, la Realitatea TV, Cozmin Guşă.



Consultantul politic afirmă că acesta "e felul în care Iohannis a câştigat în 2014, iar în Franţa se consumă mult mai mult acest gen de informaţie. Dacă Marine Le Pen n-ar fi prins turul doi, lucrurile se petreceau altfel. E un pericol foarte mare pentru decizia de coeziune a UE. Nu ştim ce va face, dacă va ajunge preşedinte, poate că nu va vorbi de Frexit, ci de o reformare dură. Nu ştim cât de tare se va duce acest val pozitiv al lui Le Pen şi cât de tare va coborî Macron.



Vedetele publice fac mai mult decât un brand de televiziune în sine: comentatori, scriitori, poeţi, au o putere mare de coagulare şi asta nu ajută la evaluarea cu obiectivitate a ce va urma. Facebook-ul e o bârfă colectivă la o cârciumă virtuală, populată de ştiri false. Cine câştigă acest meci în Franţa va fi decisiv - teoria masei critice de nehotărâţi, când vor merge într-o parte sau în alta, vor lua tot mai mulţi cu ei".



Guşă a analizat şi manifestaţiile care au avut loc în Franţa: "E o mişcare de stradă de segmentare, prin care vor micşora grupul de nehotărâţi care ar putea migra către Le Pen. Consecinţele vor fi majore, indiferent de rezultate. E evident că UE e un proiect şchiop şi dominat de interese economice absconse".



Consultantul politic a scos în evidenţă importanţa întâlnirii de marţi dintre Angela Merkel şi Vladimir Putin, urmată de o convorbire telefonică dintrev Vladimir Putin şi Donald Trump.



"Faptul că înaintea alegerilor din Franţa Merkel s-a văzut cu Putin, apoi Putin a vorbit cu Trump, e evident că se iau în considerare scenarii despre viitorul UE. Scopul lui Putin dintotdeauna a fost o Europă mare, care să includă şi Rusia la masă, proiect al lui Putin care poate fi favorizat de alegerea lui Le Pen. El nu doreşte distrugerea UE, ci să o subjuge, să fie principala ţară la masă. E vorba şi de dependenţa energetică pe care o are faţă de ţări din Europa.



Viitorul este unul tulburat, alegerile din Franţa nu rezolvă nimic. Vor genera o anumită tendinţă", spune Cozmin Guşă, explicând şi că "cel care joacă cel mai puţin în Europa e Donald Trump" şi concluzionând că "în jurul nostru sunt dictaturi mascate, Serbia, Ungaria, Ucraina, Bulgaria e condusă de un rusofil".