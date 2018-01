Guşă, portret devastator al lui Dragnea: Nu este educat, nici inteligent, este viclean

Cozmin Gușă despre refuzul lui Carmen Dan de a demisiona

Liviu Dragnea a transformat PSD în propriul său partid, un partid în care doar ce spune el şi oameni ca el mai contează, în care membri de calitate au fost marginalizaţi sau eliminaţi, afirmă analistul politic Cozmin Guşă. "În PSD a ajuns să fie un titlu de glorie să spui că eşti parvenit şi needucat. Este o ruşine!" a afirmat analistul poltic la Realitatea TV.

Chiar dacă, aparent, concentrarea oamenilor lipsiţi de calităţi la vârful PSD, pornind de la Liviu Dragnea în jos, ar trebui să fie şi un handicap, Cozmin Guşă a explicat de ce PSD este totuşi atât de puternic şi azi.

"Marea şmecherie a PSD-ului, din ultimii ani, este că a păcălit un electorat asistat social, needucat, care este şi ca bază, într-un fel, a pervertirii oamenilor din mass media. (...) Aşa ne dăm seama cât de periculos pentru un stat este să aibă nişlte lideri care, fiind vicleni, că sunt vicleni, ştiu să-şi ascundă aceste neajunsuri. Nu-i permis să avem astfel de lideri. În România, din păcate, a ajuns să fie un titlu de glorie să spui "şi eu am parvenit, şi chiar dacă vin de jos şi am şcoală proată sau n-am deloc, am reuşit . Asta nu-i o realizare, ăsta-i un dezastru. PSDragnea se bazeză pe oameni needucaţi, care n-au merite, nu sunt inteligenţI, nu se gândesc la ţară,"a afirmat Cozmin Guşă.

Analistul politic a făcut un portret dur al actualului PSD "Le spun prietenilor care mă consideră mare expert în PSD că eu nu mai recunosc acest partid, nu prea mai ştiu cum mai funcţionează, dar acest PSD nu se mai guvernează nici dupa statut, vedem că statutul nu mai este respectat, nici dupa vreo meritocraţie internă, ci este condus de oameni vicleni şi culpabili."

Pe de altă parte, pronosticul lui Cozmin Guşă este că ceva se va întâmpla, pentru că s-au acumulat prea multe tensiuni: "Degringolada din PSDragnea va degenera într-un megaconflict, în foarte scurt timp, pentru că în acest PSD n-au mai contat nici vechimea în partid, nici rezultatele la alegeri, n-a mai contat nimic."