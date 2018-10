Guşă: Patriarhul Daniel, conducător potrivit al BOR. E dependent de Guvern pentru Catedrala Neamului

Cozmin Guşă, a declarat la Talk News, că Patriarhul Daniel este un conducător potrivit pentru BOR. "Sigur că are o problemă, un deziderat al tuturor ortodocşilor de a termina Catedrala Neamului. Şi atunci, într-un fel sau altul, depinde de guvernări", a spus Guşă.

"BOR nu a pierdut nimic din ce avea după referendum. Atâta are BOR, pe acest gen de miză. Biserica Ortodoxă are un anumit rol atunci când este vorba de altfel de mize. Mize de tip călăuzitor. Nu genul ăsta. Eu nu i-am creditat niciodată cu acţiunea asta de tip politic. Niciodată nu mi s-a părut că ar avea o influenţă mare dacă le spune credincioşilor: Mergeţi şi votaţi-l pe ăla sau aia! Şi am condus destule campanii. Cu asta nu i-am creditat niciodată. Aici biserica trebuia să fie conştientă că, dacă nu se va delimita mult mai clar şi mai dur de Dragnea, asta va păţi. Eu am şi spus-o public acum o lună", a comentat Cozmin Guşă.

"Patriarhul Daniel este un conducător potrivit al Bisericii Ortodoxe Române în vremurile noastre şi nu s-a dus nici aşa, nici aşa. Sigur că are o problemă, un deziderat al tuturor ortodocşilor de a termina Catedrala Neamului. Şi atunci, într-un fel sau altul, depinde de guvernări. Pentru că la noi, la ortodocşi, mult mai puţin decât la catolici, vin credincioşii să dea nişte bani pentru un mausoleu sau pentru un lăcaş de cult simbol cum ar fi Catedrala Neamului. Şi atunci Preafericitul nostru este dependent fie de Guvern, fie de primării pentru a putea să termine acest deziderat al tuturor credincioşilor ortodocşi. E şi un loc de pelerinaj, e foarte important. Biserica noastră asta e, nu se poate schimba. Ne place sau nu ne place, asta e! Vorbim despre venerabili cu vârste de 60-70-80 de ani. Nu se mai schimbă. Suntem mulţumiţi sau nu suntem mulţumiţi, asta e biserica noastră", a mai spus Guşă.

"La referendum, cei mai activi în acest demers au fost neo-protestanţii, cultele de tip neo-protestant. Cea mai mare participare a fost în judeţele cu o proporţie foarte mare de neo-protestanţi care au militat pentru prezenţa la referendum şi care foarte disciplinaţi, mai disciplinaţi decât ortodocşii noştri care sunt mai toleranţi, s-au dus şi au votat. Poate că jumătate din aceste voturi aparţin neo-protestanţilor. Ceea ce noi niciodată nu am considerat pentru că nu ne-am dat seama de cât de mare este influenţa acestor neo-protestanţi în zona de putere românească. La PNL, dintr-un grup de 100 de parlamentari, circa o pătrime sunt neo-protestanţi. Şi la PSD. Există foarte mulţi neo-protestanţi în Parlament care au altă agendă. Nu-i niciun sacrilegiu, este credinţa lor", a mai declarat consultantul politic.