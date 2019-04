Guşă, la lansare de carte despre PSD: E o istorie a trădărilor şi a răfuielilor interne

Trădările din interiorul PSD din ultimii ani lasă urme adânci pe scena politică. O spune consultantul politic, Cozmin Gușă. Prezent la lansarea cărții "PSD Romania post-comunistă. O istorie a partidelor politice între interviuri și documente", Cozmin Gușă a vorbit despre practicile de conducere ale liderilor social-democrați.

Prezent la eveniment, alături de alte personaliţăţi de frunte ale social-democraţilor, inclusiv doi foşti lideri, Adrian Năstase şi Mircea Geoană, Cozmin Guşă a vorbit despre evenimentele neplăcue din trecutul partidului care l-au adus în poziţia deloc de invidat din prezent.

"Istoria scrisă a PSD poate să fie o istorie nevăzută a României, mai ales pentru cei care cunosc multe detalii. În mod evident, tot pentru această categorie de oameni, poate să fie o istorie a trădărilor individuale, colective sau de grup, evenimte care au şi dus PSD atât de jos astăzi, nu neapărat din punct de vedere al scorului electoral, dar în mod sigur din punct de vedere al calităţii umane a celor care conduc PSD la vârf, pentru că aceste trădări i-au marcat pe toţi. Să nu uităm că ultimii doi candidaţi ai PSD la prezidenţiale, Geoană, car a fost prezent la eveniment şi Ponta, care n-a fost, au avut un şef de campanie (Liviu Dragnea - N.R.) care i-a trădat şi asta lasă urme. Să nu uităm că un "fiu" al partidului, George Maior, după ce a ajuns director al SRI, este cel care a fondat, a consolidat şi a uzufructat statul român prin acel faimos "stat paralel". Revenind, în general această carte este o poveste despre trădări care se practică la toate partidele, dar care la PSD au avut accentre dramatice şi au generat această involuţie", a afirmat Cozmin Guşă, într-un interviu pentru Realitatea TV.

Năstase a fost sacrificat în partid şi oferit ofrandă lui Băsescu

Guşă a rememorat şi evenimetele din PSD care l-au marcat personal, în perioada în care a fost secretar general al social-demcraţilor (2001-2003) şi mâna dreaptă a liderului Adrian Năstase.

"Am citit în carte fel de fel de jumătăţi de adevăr legate de mine. De exemplu, Ion Iliescu zicea că el s-a opus dintotdeauna prezenţei mele la vârful partidului. Aşa este, dar este o jumătate de adevăr. S-a opus la început, după aceea am avut lungi discuţii, Corina Creţu a fost martoră, despre cum scăpăm de baronii de la centru, care s-au cam întrerupt când a văzut că nu vreau să intru împotriva lui Adrian Năstase, cu care eram în parteneriat. Şi Adrian Năstase spune în carte că ne-am certat pentru că el mi-a propus să fiu contracandidatul lui Traian Băsescu în 2004, la alegerile pentru Primăria Generală. Este adevărat, mi-a propus şi eu am acceptat, însă am revenit după ce mi-a propus ca în loc de secretar general să fiu un vicepreşedinte al PSD la Bucureşti. Eu cunoscând lucrările economice subterane între Dan Ioan Popescu, liderul organizaţiei de Bucureşti şi Traian Băsescu, sigur că nu puteam să accept, Popescu era un fel de duşman al meu în partid şi am considerat-o un soi de trădare personală a lu Năstase la adresa mea şi acesta a fost unul dintre motivele pentru care am plecat din PSD", a comentat Guşă.

Trădările şi detronarea liderilor perdanţi, reţeta care a adus PSD în situaţia jalnică din prezent

Referindu-se la perioada din istoria PSD analizată în carte (1992-2016), Cozmin Guşă a remarcat că, de aproape 20 de ani, singura constantă pare să fie trecerea brutală de la o conducere la alta.

"Nu putem uita că în PSD recentele predările de ştafetă nu au fost deloc elegante, poate ultima a fost între Iliescu şi Năstase (2000 - N.R). Adrian Năstase a fost sacrificat de partid după ce a pierdut prezidenţialel din 2004, în faţa lui Traian Băsescu. Cu contribuţia partidului a fost descăunat de la şefia Camerei Deputaţilor şi oferit "ofrandă" lui Băsescu, Victor Ponta, la rândul său, i-a uzufructat scaunul lui Mircea Geoană, trimiţându-l în decor, pentru ca mai apoi Liviu Dragnea să-i facă acelaşi lucru lui Ponta, e drept, şi printr-un episod ciudat al "statului paralel", care l-a forţat pe Ponta să demisioneze." a comentat Cozmin Guşă.

sursă video: Realitatea TV