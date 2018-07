Cozmin Guşă: La summitul NATO se joacă cu pistoalele pe masă. Trump negociază de sus

Cozmin Guşă

La summitul NATO care are loc la Bruxelles se joacă "cu pistoalele pe masă" - o spune consultantul politic Cozmin Gușă, care este de părere că declarația făcută de Donald Trump, cu privire la faptul că Germania depinde de Rusia, îi conferă acestuia o poziție de negociere de sus.

"România face eforturi să se apropie de 2%. Sigur că în viitor nu va mai putea să facă asta din pricina unei guvernări ineficiente. Guvernare ineficientă înseamnă când nu poţi să produci o creştere economică sustenabilă, adică o plus valoare solidă din investiţiile făcute din banii contribuabililor. Pentru că, eu repet tot timpul asta, orice guvern investeşte banii noştri, banii din taxe.

Consultantul politic a mai spus că România va avea un rol marginal la acest summit: "Şi pentru că nu ne-am propus, şi pentru că nu suntem în stare, şi pentru că nu ne jucăm statutul de frontieră a NATO, de insulă pro-americană, dedicată valorilor euroatlantice, care e doar la nivelul populaţiei. La nivelul clasei politice, nu este din păcate aşa. Fiecare îşi caută aliniamente ciudate"

"Acest summit NATO începe extrem de furtunos. Faptul că Germania este un soi de vasal economic al Rusiei este un lucru pe care l-am tot afirmat de-a lungul anilor, am şi scris despre asta acum vreo zece ani, o carte. Dar, faptul că un preşedinte al SUA spune cu subiect şi predicat un adevăr atât de dureros pentru liderul informal al UE, care este Germania, asta ne arată că la acest summit NATO se joacă cu pistoalele pe masă. Trump nici măcar nu a spus tot adevărul că, dacă ne-ar mai fi prezentat şi dependenţa sistemului financiar din Germania de partea rusească, dacă ne-ar mai fi prezentat şi foştii oameni politici din Germania care s-au amestecat cu cei din FSB sau faptul că Germania tranferă la greu tehnologie către Rusia, atunci am fi avut un mic film de groază pentur că una e când o spun eu ca geopolitician, care pot să fiu credibil sau nu, şi alta e când o spune un preşedinte în funcţie. Se joacă cu pistoalele pe masă. Acest adevăr fundamental spus de Trump îi conferă lui o poziţie de negociere de sus. De ce? Pentru că unul din lucrurile care ar trebui să fie hotărâte la acest summit NATO este o strategie comună dură şi foarte costisitoare care să poată să fie un contra-balans la ceea ce face partea rusească. Această strategie a NATO, în 2030 ar trebui să se întâmple patru lucruri, fel de fel de contingente pe unitatea de 30, în 30 de zile să se poată desfăşura împotriva forţelor ruseşti care, conform analiştilor americani, vor începe să devină extrem de ambiţioase în a se extinde sau în a ameninţa, mai ales ţările NATO, cam la nivelul anului 2030. Bineînţeles că asta s-ar putea întâmpla mai repede. Asta este un lucru care, pe de o parte pune în dificultate oamenii din interiorul NATO, personalităţile politice sau ţările care sunt prea agregate cu jocul rusesc, iar pe de altă parte ridică problema unor cheltuieli foarte mari", a spus Guşă.

Guşă a subliniat că la capitolul cheltuielilor avem două faţete ale problemei: "Sigur că ţările care beneficiază de protecţie nu cheltuiesc suficient, dar, pe de altp parte, SUA beneficiază aproape total, apropo de treburile de avantaj geo-economic pe diverse pieţe, aşa un fel de imperialism de tip economic, de pe urma acestui armament desfăşurat. Şi atunci, în mod evident, acum când discutăm, şi SUA trebuie să facă concesii în favoarea partenerilor pentru că atunci când eşti foarte puternic militar obţii foarte multe avantaje economice. Dar pe de altă parte şi cei care sunt bogaţi, din interiorul blocului NATO, trebuie la rândul lor să îşi asume nişte cheltuieli în plus. Pentru că, pe noua strategie americană, America First, nu mai putem să discutăm despre investiţii masive în beneficiul altora, ci de investiţii masive ale SUA în propriul lor beneficiu. Asta e, practic, doctrina Trump".

Consultantul politic concluzionează că, de la acest summit, trebuie să ne aşteptăm la concluzii extrem de dure.

"Ele sunt în pregătirea negocierii cruciale de luni, de pe un teren filo-rus, Helsinki. Finlanda este hiperconectată cu Rusia. Toate aceste discuţii, pregătiri, se vor sumariza la întâlnirea decisivă cu Putin. Putin nu va reprezenta doar Rusia la întâlnirea cu Trump, Putin va reprezenta şi organizaţia pentru securitate de la Shanghai care grupează forţele militare din Eurasia, un contra-balans al NATO, şi va vorbi foarte mult şi în numele Chinei", a spus Guşă.

